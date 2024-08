Ste videli, kako čustven je bil trener Garnbretove? Popolnoma je bil iz sebe po izjemnem uspehu

Janja Garnbret je danes spisala novo poglavje svoje plezalne pravljice. V kombinaciji športnega plezanja je ponovno postala olimpijska prvakinja in zaradi tega marsikoga v Slovenji spravila do solz sreče. Zelo veliko zaslug za ta izjemni uspeh ima njen trener Roman Krajnik, ki je velik strokovnjak na področju športnega plezanja. Po koncu tekme je dal intervju za RTV Slovenija in v njem razumljivo ni mogel skriti navdušenja.

Na vprašanje novinarke, ali je tudi on tako čustveno doživel to zlato medaljo kot 25-letna slovenska šampionka, je odgovoril: »Jaz mislim, da (premor) ... Da jo še kar, še kar malo čustveno (premor) ... Ja, je čustveno. Jaz mislim, da je še kar zelo čustveno vse skupaj, ker tole danes pa moram reči, da je bilo spet nekaj težjega.«

Garnbretova, ko je izvedela, da je olimpijska prvakinja. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Nato je poudaril težavo s prstom, ki se ji je zgodila na balvanih in zaradi katere je bil marsikdo v Sloveniji v skrbeh, da jo bo to zelo oviralo pri nadaljevanju tekmovanja. »Prsti si je zataknila, med tem, ko je hotela iti v gib in sem videl takoj, da bo nekaj narobe. Ko je prišla nazaj z balvanov, je jokala. Sem rekel f**, a smo zaključili ali kaj,« je povedal, nato pa so ga čustva ponovno prevzela. Ni mogel skriti solz.

Po premoru je nadaljeval: »Samo še enkrat več je dokazala, kaj je resnično sposobna, kaj je dejansko sposobna. Da lahko gre tudi malo čez sebe, ker si je to resnično, resnično želela. Samo kapo dol za še en neverjeten nastop od Janje.«

Glede na to, kakšne uspehe dosegata, si lahko samo želimo, da bosta Garnbretova in Krajnik še vrsto leto sodelovala in nas še na kakšni olimpijadi razveselila s kolajno.