Zlata Janja se je opravičila za solze: To, kar sem šla danes čez, ni bilo enostavno (FOTO)

Kot smo že zapisali,Janja Garnbret ostaja olimpijska prvakinja v kombinaciji športnega plezanja. Slovenska šampionka je v Franciji tokijskemu dodala še zlato na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. V finalu v Le Bourgetu je bila daleč najboljša v obeh delih tekmovanja. Vodila je po dopoldanskem balvanskem delu, v težavnosti pa potrdila šampionski status.

V finalu je slavila zmago s skupnim seštevkom 168,5 točke od 200 možnih kot prva na balvanih in tretja v težavnosti. Američanka Brooke Raboutou (156 točk) je osvojila srebro, Avstrijka Jessica Pilz (147,4 točke) pa bron.

»Zelo težko je opisati z besedami, kaj čutim. Odvalil se mi je kamen od srca. Ker to, kar sem šla danes čez, ni bilo enostavno,« je v prvi izjavi za Televizijo Slovenija dejala dvakratna olimpijska šampionka Garnbret, ki so jo povsem premagala čustva. Bila je v solzah in presrečna ter se je opravičila, ker je ob izjavi jokala.

FOTO: Anushree Fadnavis Reuters

»Danes, ko sem vstala, sem vedela, da bo to moj dan. Plezala sem, kot sem želela, se mi je pa v zadnjem balvanu zataknil prst med oprimkoma in sem se ustrašila, da je bilo s prstom nekaj narobe. Preden sem šla plezati smer, sem bila res sproščena in sem si rekla: Pojdi plezat in uživat. In to sem tudi naredila. Pozabila sem na vse skupaj in imela plezanje svojega življenja, tako da sem zelo vesela,« je po fizično in čustveno težkih dveh rundah finala na poti do drugega olimpijskega zlata v izjavi za TV Slovenijo dodala Garnbret.

Zlati Janji Garnbret čestital politični vrh

Izjemna Janja Garnbret, je po današnji olimpijski zmagi športne plezalke na omrežju X zapisala vlada. Olimpijski prvakinji je čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je ob tem razkrila, da nastope Garnbret doživlja še posebej čustveno.

Dvakratni olimpijski prvakinji je čestitala tudi predsednica. »Nesporna kraljica športnega plezanja, ena in edina, Janja Garnbret," je zapisala Pirc Musar in priznala, da nastope 25-letne plezalke doživlja še posebej čustveno. "Iskrene čestitke, draga Janja, za ponoven vzpon na olimpijski tron, Slovenija je ponosna nate,« je še dodala.

»Bravo, čestitke, Janja, velika reč, šampionka, brez primere,« pa je na omrežju X zapisal nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

Na velik uspeh so se s čestitkami med drugim odzvali tudi pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Nogometni zvezi Slovenije in na ministrstvu za gospodarstvo turizem in šport. »Spremljali smo lahko odlično, velemojstrsko plezanje od prvega oprimka do zadnjega,« so med drugim zapisali na ministrstvu.