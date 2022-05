Srbi na trgu najdražji, Slovenci najcenejši

Kaj bo iztržila slovenska nogometna reprezentanca v družbi Švedske, Srbije in Norveške v skupini lige narodov B4? To vprašanje si zastavljajo navijači Slovenije, potem ko je dva dni po vrhuncu klubske sezone oživel tudi reprezentančni sektor pod dežnikom Uefe. Prvo in zadnje junijsko dejanje bo v Stožicah – v četrtek prihaja Švedska, naslednjo nedeljo Srbija.

Liga narodov bo pravo ogrevanje za kvalifikacije za euro 2024, ki jih bodo uradno odprli marca 2023. Zmagovalci vseh skupin si bodo zagotovili najmanj nastop v dodatnih kvalifikacijah za EP 2024, torej velja enak režim kot v ciklusu bojev za euro 2020. Splača se biti prvi v skupini (Sloveniji je to uspelo nazadnje v družbi Grčije, Cipra in Moldavije v ligi C), toda obenem se splača ogniti tudi zadnjemu mestu, ki vodi v nižjo ligo v naslednji sezoni lige narodov.

Slovenski selektor Matjaž Kek je včeraj na Brdu zbral člane 65. reprezentance z lestvice Fife. Njeni tekmeci bodo Švedska (19.), Srbija (25.) in Norveška (41.), vsi torej kotirajo višje, vsi premorejo dražje reprezentance: Srbija 380, Norveška 314, Švedska 221 in Slovenija 117 milijonov evrov.

Od Vlahovića do Haalanda

Zdi se, da premore vsaj na papirju najmočnejšo ekipo Srbija, s katero se bodo Slovenci obakrat pomerili že junija. Glavni zvezdniki selektorja Dragana Stojkovića so Dušan Vlahović (napadalec, Juventus, 85 milijonov evrov), Sergej Milinković-Savić (vezist, Lazio, 70) in Nikola Milenković (štoper, Fiorentina, 23). Morda ima najmanj zveneč kolektiv na voljo švedski selektor Janne Andersson, čeravno so tudi njegovi glavni aduti člani evropske elite: Alexander Isak (napadalec, Real Sociedad, 40)​, Dejan Kuluševski (desno krilo, Tottenham, 35) in Victor Lindelöf (štoper, Manchester United, 24). Nekje vmes je Norveška, toda v svojih vrstah ima enega najboljših napadalcev na svetu. Slovence bodo 9. junija pričakali v Oslu Erling Haaland (napadalec, Dortmund/ManCity, 150), Martin Ødegaard (ofenzivni vezist, Arsenal, 42) in Sander Berge (vezist, Sheffield U., 16).

117 milijonov evrov velja na trgu Slovenija, 380 milijonov Srbija.

Če bi slovenski reprezentanci odvzeli Jana Oblaka (vratar, Atletico, 60), bi bila njena najdražja eksponata Benjamin Šeško (napadalec, Salzburg, 10) in Miha Zajc (vezist, Fenerbahče, 5). Seveda je nemogoče trditi, da je Srbija najzahtevnejši tekmec Slovenije ali Švedska najlažji. Ključna bo (ne)pripravljenost jate, ki jo Kek uigrava od prejšnjega četrtka v Ljubljani, po nedeljskem prostem dnevu pa pili dodatne podrobnosti na Brdu pri Kranju v popolni zasedbi.

Morda bo odločala o številu osvojenih točk širina igralskega kadra, ki ga bodo imeli na voljo selektorji. Kek je prejšnji teden angažiral 29 imen (4 vratarje, 9 branilcev, 11 vezistov in 5 napadalcev), a napovedal, da bi lahko prišel na Brdo še kdo iz reprezentance U-21. Piksi Stojković je poklical enega več (4-10-13-3), manj sta jih uvrstila na seznama norveški (27; 3-9-10-5) in švedski selektor (26; 3-10-10-3).