So spet boljši od svetovnega prvaka

ni podpisa

Rekord spletnih serij

BELI NA POTEZI

So – Radžabov, Opera Euro Rapid (internet). Kako je beli hitro in učinkovito zaključil svoj napad na črnega kralja?

REŠITEV: 1.f6! Txf6 2.Dh7! in črni je takoj priznal poraz. Edini način, da prepreči takojšen mat, bi namreč bil 2…Dxc4 3.Sd5! in 3…Dxe4+, ko se po 4.Dxe4 seveda znajde v brezupni situaciji.

Američanje v finalu tretjega turnirja druge sezone elitne spletne serije, tokrat s sponzorskim nazivom Opera Euro Rapid, ponovno premagal svetovnega prvakain prišel že do svoje druge zmage ter hkrati vodstva v skupnem seštevku.Prvi mini dvoboj finala se je končal neodločeno 2:2, v drugem pa si je So z zmago v prvi od štirih partij priigral odločilno prednost, ki mu jo je uspelo ohraniti do konca. Carlsen je imel v odločilnem drugem dnevu finala sicer kar nekaj možnosti, da izniči začetni zaostanek, a je v nadaljnjih treh partijah zapravil obetavne pozicije in vsaj dva neposredna dobitka ter tako še vedno čaka na prvo zmago v novi sezoni serije.Kot je priznal po koncu, so mu slabši rezultati v zadnjem času precej načeli samozavest, tako da v odločilnih trenutkih ni sledil svoji intuiciji in se zato kar nekajkrat ni odločil za najboljša nadaljevanja. V prvem delu tekmovanja je sicer deloval precej suvereno, edini poraz je doživel prav proti Soju, ki podobno ni imel nikakršnih težav pri napredovanju.V drugem delu pa je bil na poti do finala nato Američan veliko bolj prepričljiv od svetovnega prvaka. Ta je namreč tako v četrtfinalu kot tudi polfinalu tekmecema po začetnem vodstvu dovolil izenačenje in je nato obakrat moral iskati napredovanje v podaljških oziroma zlatih partijah. Njegova igra proti Rusuin Francozuje močno nihala, od dobrih partij pa do presenetljivih spregledov za igralca njegovega kova.So si je medtem dvakrat napredovanje zagotovil že predčasno in tako proti Poljakuv četrtfinalu kot proti Azerbajdžancuv polfinalu za to ni potreboval osmih partij. Radžabov je sicer branil zmago s predhodnega turnirja serije in je ohranil dobro formo, tokrat je z zmago v malem finalu proti Vachierju-Lagravu osvojil tretje mesto in je na vrhu skupnega seštevka po točkah izenačen s Sojem. Serija se nadaljuje že čez slab mesec dni s turnirjem dvanajsterice. Pri tem nič ne kaže, da bi se zanimanje javnosti za spletno šahiranje najboljših igralcev kakor koli zmanjšalo.Ravno nasprotno, med tokratnim finalnim obračunom Carlsen-So je bilo namreč prek različnih platform na vrhuncu zabeleženih skoraj 283 tisoč ogledov, kar ni zgolj rekord spletnih serij, pač pa je preseglo tudi gledanost zadnjega dvoboja za naslov svetovnega prvaka med Carlsenom inleta 2018.