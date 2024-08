Smo četrta najuspešnejša država z zlatom na število prebivalcev

Slovenija je v Parizu osvojila tri medalje, kar jo po število prebivalcev med vsemi dobitnicami medalj uvršča na dvanajsto mesto. Po statistiki zgolj osvojenih zlatih odličij pa je Slovenija tako kot pred tremi leti zasedala četrto mesto. Najuspešnejša država po številu prebivalcev je Grenada.

Slovenija je po zaslugi zlate športne plezalke Janje Garnbret in judoistke Andreje Leški ter srebrnega kajtarja Tonija Vodiška v tem primerjavi osvojila 12. mesto oz. eno odličje na 707.983 prebivalce.

Pred Slovenijo so še Nova Zelandija, Jamajka, Kapverdski otoki, Madžarska, Avstralija, Nizozemska, Moldavija in Hrvaška.

Na lestvici zgolj osvojenih zlatih odličij glede na število prebivalcev pa je bila Slovenija četrta za Dominico, Sveto Lucijo in Novo Zelandijo, ki je osvojila eno zlato na 762.700 prebivalcev.

V Tokiu

V Tokiu pred tremi leti, najuspešnejših poletnih olimpijskih igrah za slovenske športnike, je Slovenija zasedla sedmo mesto po številu osvojenih medalj glede na število prebivalcev, medtem ko je bila glede na število osvojenih zlatih odličij s tremi zlatimi prav tako četrta. Na sedmem mestu glede na število odličij "per capita" je bila Slovenija tudi v Riu 2016, medtem ko je bila v Londonu 2012 šesta in v Pekingu 2008 peta.

Grenadi sta bronasti odličji priborila Lindon Victor v atletskem deseteroboju in Anderson Peters v metu kopja, kar pomeni eno odličje na 56.289 prebivalcev.

Dominica s 67.408 prebivalci se je v Parizu prvič vpisala med države dobitnice medalj, za kar je z zlatim odličjem v troskoku poskrbela Thea LaFond. Ta majhen karibski otok je tako tudi najuspešnejša država iger glede na število medalj najžlahtnejšega leska.

Na tretjem mestu po številu medalj glede na število prebivalcev je Sveta Lucija, ki se je tudi letos sploh prvič vpisala med dobitnice medalj. Julien Alfred je naprej v teku na 100 metrov presenetljivo zmagala, nato pa je v teku na 200 metrov osvojila še srebrno odličje. Ta karibska država pa je osvojila eno odličje na 92.050 prebivalcev.

Najuspešnejše države

Najuspešnejše države letošnjih iger Kitajska, ZDA, Japonska, Avstralija in Francija so bile glede na število prebivalcev nekoliko manj uspešne. Kitajska je glede na vsa osvojena odličja 71. med 85. državami, ZDA so 45., Japonska je 47. in Francija 25., medtem ko je Avstralija osma. Glede na število zlatih odličij pa je bila Kitajska predzadnji dan iger 51. med 61. državami, ZDA so 37., Japonska je bila 33. in Francija 23., medtem ko je bila Avstralija sedma.

Med državami, ki so osvojile zlato odličje, je na zadnjem mestu Pakistan z enim zlatom na skoraj 221 milijonov prebivalcev, med vsemi državami dobitnicami pa je zadnja Indija z eno medaljo na 234 milijonov prebivalcev.