Slovo Podolskega zaznamovale solze: poljskega navijača zabodli, ranjenih je bilo devet policistov

Nekdanji nemški nogometni reprezentant poljskih korenin Lukas Podolski je imel v četrtek v Kölnu poslovilno tekmo. Ob zadnjem nastopu pred južno tribuno so mu po licih tekle solze. Pred tekmo je prišlo do incidenta, ko sta se blizu katedrale sprli navijaški skupini; poljskega navijača so zabodli, ranjenih je bilo tudi devet policistov.

Podolski je svoj sloves kultnega igralca na poslovilni tekmi upravičil ne le kot strelec, ampak tudi v poslovilnem govoru navijačem. »Vedno sem hotel biti iskren, fant z ulice,« je dejal 39-letnik ob pogledu na mogočne tribune s 50.000 navijači: »Brez navijačev nogomet ni nič.«

Kljub 39 letom za profesionalnega nogometaša je bil Podolski na svoji gala prireditvi v dobri formi.

Eden največjih simpatizerjev kölnskega zvezdnika je bil Joachim Löw. Na tako imenovani poslovilni tekmi, s katero se je Podolski želel zahvaliti za šest let v dresu tamkajšnjega prvoligaša, je nekdanji selektor elfa pohvalil Podolskega.

Najboljši napadalec

»Vedno je imel ta dar prinašanja lahkotnosti. Pozitiven odnos do življenja,« je trener svetovnega prvaka iz leta 2014 na televizijskem kanalu ProSieben povedal o svojem nekdanjem igralcu, s katerim je vedno vzdrževal poseben odnos.

»Bil je eden najboljših napadalcev, ki smo jih imeli v Nemčiji. In eden najbolj priljubljenih vseh časov,« je še dejal Löw.

Prireditev pa je zaznamoval tudi incident z nožem, ki se je zgodil še pred tekmo v bližini kölnske katedrale. Med prepirom med dvema skupinama jo je najbolj skupil 32-letnik, ki je pripadal skupini poljskih navijačev na poti na stadion na poslovilno tekmo Podolskega.

Po prvih ugotovitvah policije naj bi se Poljaki iz še nepojasnjenih razlogov spopadli z drugo skupino mladeničev na območju za pešce v Kölnu. Iz te skupine je za zdaj še neznani storilec z ostrim predmetom v trebuh zabodel 32-letnika, ki so ga odpeljali v bolnišnico in operirali. Zabodeni je v kritičnem stanju, osumljeni pa je pridržan, so sporočili iz policije.

Uro kasneje se je pred kölnsko katedralo zgodil še en prepir, v katerega je bilo sprva vpletenih približno osem poljskih nogometnih navijačev in šest drugih ljudi, je sporočila policija. Ko so posredovali policisti, se je prepir stopnjeval. Po poročanju naj bi nekaj sto nogometnih navijačev metalo kamenje in steklenice v policiste in turiste.