Slovenski rokometaši na SP! Jutri prva tekma proti Kubi, pričakovanja deljena

Z vlakom z ljubljanske železniške postaje se bodo danes po kosilu v Zagreb odpravili slovenski rokometaši, ki jih jutri čaka prva tekma 29. svetovnega prvenstva proti Kubi. Kaj so ob začetku novega izziva o možnostih reprezentance Uroša Zormana povedali nekateri znani rokometni strokovnjaki? Branko Tamše, trener: »Do zadnje pripravljalne tekme s Hrvati sem bil popolnoma prepričan, da se bodo Slovenci uvrstili v četrtfinale, zdaj nisem več tako močno, še vedno pa verjamem, da ima Slovenija dovolj kakovosti in izkušenj. Dovolj dolgo so igralci že skupaj s selektorjem in v skoraj enaki postavi ...