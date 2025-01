Slovenska reprezentanca okrepljena! Bo Jure Dolenec rešitelj pred odločilno tekmo z Egiptom?

Prvič po devetih dneh, odkar so slovenski rokometaši dopotovali v Zagreb, je vsaj za hip posijalo sonce in se je iz megle prikazal oddajnik na Sljemenu nad hrvaškim glavnim mestom. Kot kakšen mesija je bil Jure Dolenec, ki je prišel na pomoč reprezentanci Uroša Zormana in zamenjal nesrečnega Nejca Cehteta.

»No, to je dober znak, če bom prinesel nekaj pozitivne energije, bo moje poslanstvo izpolnjeno,« se je v preddverju hotela Westin pošalil nekdanji kapetan in rekorder po številu golov za Slovenijo. Ta bo potrebovala njegove izkušnje, ko bo danes ob 18. uri lovila nujno zmago proti Egiptu, s katero bi pred nedeljskim derbijem s Hrvaško ostala v igri za četrtfinale 29. svetovnega prvenstva.

Tri zlomljena rebra

Cehte je proti Argentini prejel močan udarec in ima tri zlomljena rebra. Preselili so ga z intenzivne nege na navadni oddelek, vendar je ostal na opazovanju v bolnišnici. Zorman je takoj po zmagi poklical Dolenca, ki se je pozno zvečer iz Našic pripeljal v Zagreb. Klicu domovine ni mogel reči ne.

Današnji pari Argetina – Zelenortski otoki (15.30), Slovenija – Egipt (18.00), Hrvaška – Islandija (20.30); vrstni red: Islandija 6, Hrvaška, Slovenija in Egipt po 4, Argentina in Zelenortski otoki 0.

»Hitro sva se zmenila. Vemo, kakšna je situacija. Nisem bil prav daleč od Zagreba, slabe tri ure vožnje. Žal se je zgodilo to z Nejcem in kot vedno sem pripravljen pomagati. Upam, da ne samo na dveh tekmah, ampak še na kakšni več,« si napredovanje v izločilne boje obeta Dolenec, ki ga ni bilo na pripravah, a je bil del sistema 15 let.

Odzval se je klicu domovine. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

»Jaz sem zdaj sredi pripravljalnega obdobja. Konec tedna smo z Nexejem odigrali tri prijateljske tekme, včeraj smo imeli dva težka treninga. Ne vem, kaj so fantje delali na pripravah, na treningu bom videl, ali so kakšne nove akcije. Imam pa kar nekaj izkušenj in upam, da lahko prinesem nekaj dodane vrednosti na igrišču in ob njem. Na koncu ni pomembno, kako bom izgledal jaz, ampak kako bo delovala Slovenija.«

Ni prišel pametovat

Klic ga ni presenetil. »Saj sem imel že pred tem kakih 50 sporočil, ker so ljudje videli, da se je Nejc poškodoval, tudi od nekaterih igralcev. Bila je neka logična poteza, zato sem po malem pričakoval klic. Po njem sem šel v stanovanje, 'spakiral' stvari, ki jih potrebuješ za tekmo, oprema me je čakala tukaj in to je to,« je potek opisal Dolenec, ki ne bo hodil v zelje novemu kapetanu Blažu Jancu: »Jaz sem prišel samo pomagat in ne pametovat.«

713 GOLOV je v 205 nastopih za Slovenijo dosegel Jure Dolenec.

Egipčane, ki so premagali Hrvaško in izgubili proti Islandiji, pozna. »Gledal sem jih, toda ne s takšnimi očmi, kot če veš, da je to tvoj naslednji tekmec. Proti Hrvaški so delovali zares dobro. Ne vem, kaj je z Ahmedom Heshamom, ki je odlično začel, a se potem poškodoval. Je zelo pomemben zanje. Morda bo igral, morda ne. Drugače pa Egipt krasi zelo dobra obramba, vratar (Mohamed Ali; op. p.) je imel vrhunski dan. Imajo kar nekaj strelcev z razdalje, kar je mogoče danes redko. Večina ekip igra na duel, oni pa imajo igralce, ki mečejo z 10 metrov. Pa odličen pivot (Adel Ahmed), netipičen levičar (Omar Yahia). Ekipa, ki je na naši ravni. Imamo svoje možnosti,« je o afriških prvakih, ki jih vodi španski trener Juan Carlos Pastor, povedal Dolenec, ki je dosegel že 713 golov za Slovenijo.

Na tribuni miril sina

»Nič še ni izgubljenega. Ogledal sem si tekmo z Islandijo, na kateri ni bilo vse tako slabo, kot je mogoče izgledalo. Še vedno je vse odprto in vse je v naših rokah,« pravi Dolenec, ki ga niso srbeli prsti, ko je bil na tribuni. »Kar mirno sem gledal tekmo, ker sem se v glavi sprijaznil s tem, da je moja zgodba končana. Bil sem navijač in bolj miril sina, ki se je 'sekiral',« pravi Škofjeločan.

Zdaj bo tudi Gorenjska imela svojega predstavnika. Morda je bil to manjkajoči kamenček v mozaiku. »Eden vaših kolegov mi je pred prvenstvom rekel, da po dolgih letih Škofja Loka ne bo imela reprezentanta. Rekel je prav Škofja Loka, ne Gorenjska. Lepo je, da je tudi ta del Slovenije zastopan,« je na svoje mesto ponosen Dolenec, ki pričakuje, da bo s severozahoda dežele prišla okrepljena navijaška ekspedicija: »Upajmo, vstopnice so zdaj malce cenejše kot prej. Navijači so lahko naša največja prednost na tem turnirju. Vsak glas šteje!«