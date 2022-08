Slovenska košarkarska reprezentanca: Ne bodo lovili dveh zajcev hkrati

Kdor hkrati goni dva zajca, nobenega ne ujame, pravi stara modrost, ki jo bo morala do nedelje zelo resno upoštevati tudi slovenska košarkarska reprezentanca. Tik pred začetkom obrambe naslova evropskega prvaka bo odigrala še dve tekmi v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, prvo danes ob 20.30 z Estonijo v Celju, na kateri se kaže najprej osredotočiti. Februarska poraza s Finsko sta namreč pokvarila njen položaj na lestvici, pametno pa bi bilo poskrbeti tudi za ozimnico pred novembrskim in februarskim ciklom, ko v moštvu znova ne bo asov iz lige NBA in evrolige.

»Običajno trenerji tik pred prvenstvi osvežimo igralce, tokrat pa sta pred nami dvoboja, v katerih bomo morali dati od sebe svoj maksimum. Estonija se je v prvem delu izkazala za žilavo in zahtevno tekmico, zato se moramo dobro taktično in psihično pripraviti. Želimo se uvrstiti na svetovno prvenstvo, saj nam leta 2019 ni uspelo, in zavedamo se pomembnosti tekem. Verjamem, da bomo našli pravi način, kako se lotiti kvalifikacijskih nastopov z Estonijo in Nemčijo ter hkrati dvigniti formo za EP,« ocenjuje selektor Aleksander Sekulić. Zelo dobro se zaveda, da v nadaljevanju poti na mundial, na katerega se je Slovenija doslej trikrat uvrstila (v letih 2006, 2010 in 2014), ne bo mogel računati na Luko Dončića, Gorana Dragića, Vlatka Čančarja, Mika Tobeya in Klemna Prepeliča. Po šestih pripravljalnih zmagah v avgustu (in junijski proti Italiji) brez poraza bo morala slovenska izbrana vrsta znova preklopiti misli in telesa v tekmovalni ritem. Samozavesti v njenih vrstah sicer ne primanjkuje, saj z Dončićem in G. Dragićem v zasedbi še ni okusila poraza v prav vseh dosedanjih uradnih nastopih (11:0).

Za primerjavo: ko je igral zgolj Dallasov as, je bil iztržek 8:2 (edina poraza sta prišla v polfinalu OI s Francijo in spopadu za 3. mesto z Avstralijo), brez obeh pa je ekipni izkupiček po zmagoslavju na EP 2017 zgolj 9:13 v kvalifikacijah za SP 2019, letošnje EP in mundial 2023.

Z Estonci doslej 4:0

Današnja tekma v dvorani Zlatorog bo za slovenske košarkarje tudi priložnost za obujanje daljnih spominov. Z Estonijo so se doslej srečali le na postajah do EP 1993 in 1995 ter na eurobasketu '93, ko sta bila njena aduta Martin Müürsepp (v sezoni 1996/97 član Miamija v ligi NBA, naslednje leto je igral za Dallas) in Aivar Kuusmaa, in brez težav zmagali na vseh štirih tekmah.

A to so bili seveda drugi časi. Estonci, ki so zasedli 15. mesto na olimpijskih igrah 1936 in se vselej zaman poskušali uvrstiti na svetovno prvenstvo, bodo letos šestič nastopili med elito stare celine s samostojno reprezentanco; v tem tisočletju tretjič po letih 2001 (11. mesto) in 2015 (20.) Pari 1. kroga 2. dela kvalifikacij za SP, skupina J, danes: Slovenija – Estonija (Celje, 20.30), Finska – Izrael (17.30), Švedska – Nemčija (18.30); vrstni red: Nemčija in Finska po 5:1, Slovenija 4:2, Izrael 3:3, Švedska in Estonija po 2:4. Na SP se bodo uvrstila prva tri moštva iz vsake skupine.