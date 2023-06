Slovenska boksarka kmalu spet v ringu: brez oddiha proti škotski zvezdnici

Po enoletnem premoru se je slovenska boksarska šampionka Ema Kozin z odliko vrnila v ring. Na prireditvi v nemškem Alfdorfu je prepričljivo po točkah (trikrat s 100:90) premagala madžarsko izzivalko Timeo Gabriello Belik in na ta način zanesljivo (prvič) ubranila naslov svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različici WBF. Za 24-letno »princesko« iz Šmartnega ob Savi je bila to že 23. profesionalna zmaga (ducat jih je dosegla z nokavtom, v poklicni statistiki ima še po en neodločen izid in poraz), za šest let starejšo tekmico iz Budimpešte pa deveti poraz ob sedmih zmagah.

»Lepo se je bilo po dobrem letu dni spet vrniti v ring in dobiti potrebne občutke za borbo. Moram priznati, da sem je bila že kar malo lačna,« je razkrila Kozinova in glede dvoboja, ki si ga je med drugimi ogledal tudi legendarni Američan Roy Jones mlajši, pristavila: »Zavedam se, da bi se lahko v določenih trenutkih odzvala bolje in posamezne poteze izpeljala tudi bolje, toda veliko stvari je bilo dobrih. In na teh bom gradila naprej.«

Verjame v ekipo in dobro delo

Njen trener in menedžer Rudolf Pavlin je bil zadovoljen s tem, kar je prikazala njegova varovanka. »Ema je od vsega začetka nadzirala potek obračuna in povsem zasluženo slavila zmago, ki niti v enem trenutku ni bila pod vprašajem. Seveda je bilo po tako dolgem premoru pri njej opaziti tudi določene napake in pomanjkljivosti, vendar pa gre pri tem za malenkosti, ki se jih da precej hitro odpraviti,« je razložil 48-letni Korošec in pripomnil, da bo imela Kozinova zdaj kakšen dan ali dva prosto, nakar bodo že začeli priprave za septembrski dvoboj s Hannah Rankin (13 zmag, 3 s k. o., 6 porazov). S škotsko zvezdnico se bo diplomirana matematičarka čez slabe tri mesece udarila za položaj izzivalke št. 1 pri prestižnih združenjih WBC in WBO.

»To bo zame velika priložnost in storila bom vse, da jo bom tudi izkoristila. Ker bom boksala na njenem terenu, se bom morala toliko bolj potruditi za zmago, toda verjamem vase, v svojo ekipo in naše dobro delo,« je še poudarila najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka, ki se bo v poletnih mesecih odpovedala oddihu, da se bo čim bolje pripravila za obračun z Rankinovo. Morda se bo na priprave odpravila tudi k slovitemu Jonesu ml. »Roy, ki je v Alfdorfu bedel nad nemško boksarko tunizijskega rodu Ikram Kerwat (z zmago nad Argentinko Claudio Andreo Lopez je osvojila šampionski pas zveze WBF v velterski kategoriji), nam je zagotovil, da ima Ema pri njem vedno odprta vrata,« je še zaupal Pavlin.