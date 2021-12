Slovenci so otopeli, zdaj besnijo Italijani

Zaradi ostrega ritma tekem v ligi ABA košarkarji minuli praznični konec tedna niso imeli kaj prida oddiha. Najdaljše božično zatišje bo imela Cedevita Olimpija, ki bo šele jutri odigrala dvoboj 13. kroga s Cibono in lovila osmo zmago, tretjo zapored, kolikor traja njen najdaljši niz v tej regionalni sezoni.

Rekorderka jeseni-zime 2021 je Crvena zvezda, ki je v včerajšnjem derbiju ugnala FMP z 98:74 in dosegla že deseti uspeh v nizu, težko pa bo presegla svoj dosežek iz sezon 2018/19 (21:1) in 2016/17 (25:1), ko je doživela le po en poraz. Najboljša Olimpijina bera doslej je 20:2, Krkina 16:6, obe iz krstnega regionalnega prvenstva 2001/02, ko v njem še niso igrala srbska moštva.

V novem letu se bo liga ABA nadaljevala že 2. januarja, ko bo na sporedu slovenski derbi med Krko in Cedevito Olimpijo v Novem mestu, po sedmih krogih pa bo znova na vrsti premor zaradi drugega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Po zmagah nad Hrvaško (76:74) in Švedsko (94:89) se bo naša reprezentanca 25. in 28. februarja dvakrat pomerila z vedno neugodno Finsko, zato bo selektorju Aleksandru Sekuliću prišlo prav okrevanje Mika Tobeyja in Gregorja Hrovata, ki ju je pogrešal novembra. Še vedno pa ne bo mogel računati na košarkarje iz lige NBA in evrolige, a to je stara tegoba, ob kateri smo sčasoma otopeli. Res pa je, da sta nogometna zapleta ob poskusih ustanovitve elitistične superlige in prirejanja svetovnih prvenstev vsake dve leti znova prebudila kar nekaj spečih levov.

Težava je evroliga, ne FIBA

V sršenje gnezdo je dregnil tudi predsednik Italijanske košarkarske zveze Gianni Petrucci. »Evroliga je cirkus brez kančka športnega duha. Neverjetno je, da so si njeni šefi prilastili pravico odločanja, kdaj lahko košarkarji igrajo za svoje reprezentance. S tem oblikujejo seznam udeležencev največjih tekmovanj, tudi olimpijskih iger,« meni Petrucci, ki je leta 2013 nasledil legendarnega Dina Meneghina na čelu krovne zveze. Še prej je bil v tej vlogi tudi v letih 1992-99, vmes pa je bil kar štiri mandate predsednik nacionalnega olimpijskega komiteja pri naših sosedih. Zato je razumljivo, da v športu zagovarja klasične vrednote in tradicionalen organizacijski ustroj. Kot pravi, bi morala imeti pri košarkarskih vprašanjih glavno besedo mednarodna zveza FIBA, v praksi pa je marsikaj drugače.

»Težava ni FIBA, pač pa arogantnost evrolige. Po svoje razumem, da ima NBA svoj sistem organiziranosti, saj ima njena liga korenine v letu 1946, njeni zvezdniki pa nato kar 46 let niso smeli igrati na velikih tekmovanjih, ker so bili profesionalci. Toda evroliga? Vsi košarkarji sanjajo, da bi nekoč nastopili na OI, ne v evroligi. Videli smo, kaj se je zgodilo z nogometno superligo, primer je končal v Evropskem parlamentu. Upam, da bi lahko storili nekaj podobnega, ko gre za košarko. Nogometni klubi morajo dovoliti igralcem nastopanje za reprezentanco in nihče ne postavlja pod vprašaj te odločitve,« je odločen Petrucci.