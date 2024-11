Slovenci pokvarili načrte tudi Avstrijcem

Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnji tekmi rednega dela Uefine lige narodov popravila slab vtis izpred treh dni. Potem ko jo je v četrtek v Stožicah zmlela Norveška (1:4), so naši igralci na Dunaju iztržili točko (1:1). Na ta način niso izboljšali svojega položaja v ligi B3, so pa pokvarili načrte Avstrijcem. Ti so posledično ostali brez prvega mesta, ki je pripadlo Norvežanom.

Naslednja pomembna datuma za Slovenijo bosta letošnji 13. december in 20. marec 2025. Čez slab mesec bo namreč v Zürichu žreb skupin evropskega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo poleti leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi. Slovenija bo pričakala žreb v tretjem jakostnem bobnu, kar pomeni, da jo čaka zahtevno delo, saj bo dobila v skupino dva vsaj realno boljša tekmeca. V prvem bobnu denimo ta čas prebivajo Francija, Španija, Anglija, Portugalska, Belgija, Nizozemska, Italija, Nemčija, Hrvaška, Švica, Danska in Avstrija, v drugem pa Ukrajina, Turčija, Švedska, Wales, Poljska, Madžarska, Srbija, Romunija, Grčija, Slovaška, Norveška in Češka.

240 MILIJONOV EVROV velja na trgu reprezentanca Avstrije,140 milijonov € izbrana vrsta Slovenije, 365 milijonov € pa Norvežani.

Slovenci bodo resda igrali v skupini, v kateri bodo štiri reprezentance. Boj za SP 2026 bodo začeli šele septembra naslednje leto. Marca (20. in 23.) bodo sprejeli nov izziv v ligi narodov, saj bodo igrali kvalifikacije za obstanek v ligi B proti eni od drugouvrščenih reprezentanc iz lige C; ta čas so to Slovaška, Kosovo, Bolgarija in Armenija.

Četa selektorja Matjaža Keka bo morala v naslednjih dveh terminih Fife (marca in junija) opazno dvigniti raven svoje igre in jo vsaj približati videnemu na letošnjem evropskem prvenstvu. Tako nedavno v Ljubljani kot sinoči na Dunaju namreč niso bili konkurenčni tekmecu.

Tudi Avstrijci so unovčili premalo kompaktno postavitev slovenskih nogometašev, ki so bili propustni predvsem v zvezni vrsti, toda na srečo gostov naši severni sosedi v svoji reprezentanci nimajo srednjega napadalca kalibra Erling Haaland, v nasprotnem primeru bi Slovenci na Dunaju zanesljivo prejeli še kakšen gol več.

Avstrija – Slovenija 1:1 (1:0) Štadion Ernst Happel, gledalcev 47.000, sodnik Glenn Nyberg (Švedska); strelci: 1:0 – Schmid (27, Baumgartner), 1:1 – Čerin (81, Karničnik); Avstrija (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Wöber, Mwene; Laimer (od 90. Grillitsch), Seiwald; Schmid (od 84. Gregoritsch), Baumgartner, Sabitzer; Arnautović (od 90. Wimmer); selektor Ralf Rangnick; Slovenija (4-4-2); Oblak; Janža, Bijol, Brekalo, Karničnik; Mlakar (od 81. Šporar), Elšnik (od 81. Lovrić), Gnezda Čerin, Stojanović (od 64. Petrović); Šeško, Vipotnik (od 91. Drkušić); selektor Matjaž Kek; rumeni kartoni: Laimer (55); Brekalo (16), Čerin (83).

Brekalo namesto Drkušića

Kek je poslal nad Avstrijo podobno enajsterico kot nad Norvežane, le namesto Vanje Drkušića je dobil priložnost na položaju desnega štoperja David Brekalo. Njegov kolega na avstrijski klopi Ralf Rangnick je močneje posegel v udarne sile, saj je v četrtek v Kazahstanu spočil Marcela Sabitzerja in Marka Arnautovića, vse sile je torej usmeril v boj za skupino A in sosedski derbi s Slovenijo.

Na odlično pripravljenem igrišču, ki je pravi antipod stožiške »zelenice«, so bili Avstrijci pričakovano boljši, prvi polčas so zasluženo dobili z golom Romana Schmida, potem ko ga je s podajo mimo slovenskih vezistov Adama Gnezde Čerina – ta je izgubil žogo po poskusu podaje s petko – in Timija Elšnika našel Christoph Baumgartner. Preveliko število gostov je ostalo na polovici Avstrijcev, njihova postavitev močno razredčena (igra treh na dva), napačno so bili postavljeni tudi branilci, gol pa je padel na strani, ki jo varuje Jaka Bijol.

Benjamin Šeško je bil v napadu opazno osamljen, njegov partner Žan Vipotnik neviden, gostje pa so sprožili prvi strel na domača vrata šele v 55. minuti. Toda, pozor, kljub temu so – tudi zaradi pomanjkanja kakovosti avstrijskih napadalcev – Slovenci držali aktiven rezultat in zaostanek le enega gola globoko v zadnji del tekme. To so tudi unovčili.

Potem ko Avstrijci niso zmogli zabiti drugega gola kljub številnim polpriložnostim in obetavnim akcijam, je sledila znana nogometna kazen. Žan Karničnik je uspešno prekinil enega od avstrijskih napadov in sledila je slovenska »kontra«, dvojna podaja, ki sta jo nadgradila prav podajalec Karničnik in strelec izenačujočega gola Gnezda Čerin. To je podžgalo dramatičnost večera, oboji so krenili po zmago, toda ostalo je pri delitvi plena, ki je vendarle močneje osrečil Slovence.