Slovenci na vrhuncu prav pred Portugalsko

Slovenski nogometaši so pripravljeni na presenečenje tudi v ponedeljkovi (21) tekmi osmine finala s Portugalsko. To je sporočilo prvega pravega skupnega treninga po zahtevni tekmi z Anglijo. V vadbenem središču reprezentance v Wuppertalu veje optimistično vzdušje, Slovenci naj bi namreč prav v tem času ujeli vrhunec forme in telesne pripravljenosti, kar je gotovo dober obet pred novim spektakularnim večerom v Frankfurtu.

Frankfurt je bančno-finančno središče celinske Evrope, toda v ponedeljek bo vendarle v ospredju nogomet. Pomerili se bosta marčevski znanki iz Stožic – Slovenija in Portugalska. Nekaj dni pred tekmo je preuranjeno govoriti o taktiki, tako slovenski selektor Matjaž Kek kot njegov portugalski kolega Roberto Martinez bosta poskušala v dveh preostalih treningih maksimalno strniti vrste in pripraviti predvsem svoje adute, četudi v kontekstu prilagajanja na značilnosti tekmeca.

Vstopnice še na voljo! Uefa je včeraj v prodajo sprostila 6000 vstopnic za slovenske navijače, vstopnice so še na voljo. »V prvi fazi prodaje so vstopnice lahko kupili tisti, ki so za skupinski del EP kupili vstopnice preko Uefinega portala ter se tudi sami udeležili ene od treh tekem slovenske reprezentance,« so pojasnili pri NZS. Dodali so, da je v drugi fazi prodaje Uefa omogočila nakup vsem, ki so se na portalu opredelili kot podporniki Slovenije: »Komur vstopnice ni uspelo kupiti, svetujemo, da spremlja Uefin portal tudi v teh dneh, saj se bodo v prosto prodajo, ki je namenjena vsem udeležencem EP, sproščale morebitne preostale vstopnice, prvotno namenjene drugim.«

Kdo namesto Janže?

Adam Gnezda Čerin je med vsemi Slovenci pretekel največ. FOTO: Leon Vidic

Veliko novosti tako ali tako ne more biti, udarni enajsterici sta namreč znani, lahko doživita le manjše popravke. Portugalci bodo stavili na imena, ki so jim v tekmah s Češko in Turčijo priigrala osmino finala eura, poskušali bodo pozabiti na blamažo z Gruzijo, ki jo je moral spremljati na igrišču tudi veliki. Lahko pričakujemo model igre 4-3-3 in naslednje igralce:, Ronaldo,. Podobno velja za Slovenijo. Resni strokovnjaki ne menjajo zmagovite konjenice, četudi bo vendarle prišlo do spremembe:je kaznovan, bomo videli, ali bo vskočil na njegov položaj levi bočni nogometašali celo štoper

47.000 navijačev sprejme stadion v Frankfurtu, na katerem se bosta v ponedeljek (21) merili Portugalska in Slovenija.

V ponedeljek zvečer bosta pomembnejši psihološka in telesna priprava na tekmo. S prvo ne bo težave, saj domuje v glavah, druge ni mogoče drastično izboljšati čez noč, levji delež posla je bilo treba opraviti v preteklih tednih. Po tem merilu se Slovencem očitno piše dobro.

Vratarja Jana Oblaka (desno) čaka v ponedeljek veliko dela. FOTO: Leon Vidic

»Nahajamo se na vrhuncu telesne pripravljenosti, fantje so maksimalno nared za intenzivno in zahtevno naslednjo tekmo in, če bo dal bog, še za eno, ki bo sledila. Prepričan sem, da lahko odgovorijo na vse tovrstne zahteve,« nam je zatrdil, član slovenskega strokovnega štaba, odgovoren za telesno oziroma kondicijsko pripravo. Kek mu zaupa že dobrih deset let, bil je del šampionske ekipe Rijeke, ki je prekinila prevlado zagrebškega Dinama, podobne naloge ima tudi v izbrani vrsti Slovenije. Razkril je zanimiv podatek.

»Zakaj smo lahko samozavestni? Številke govorijo zase. Pretekli smo več od Dancev, Srbov in Angležev, ob tem nimamo nikakršnih težav s poškodbami, logično, da sem zelo zadovoljen,« je zatrdil Brkljača in zatrdil, da Slovenija še nikdar ni imela na Hrvaškem toliko navijačev kot zdaj.