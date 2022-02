Slovenci imamo zares močno ekipo

Glede na to, da je Cene Prevc že pri 18 letih uspešno prestal ognjeni krst v svetovnem pokalu in že na svoji prvi tekmi med elito na Bloudkovi velikanki v Planici 2014. opozoril nase s 16. mestom, je dolgo čakal na premierne stopničke. Dočakal jih je minulo nedeljo v Willingenu, kjer je potrdil vrhunsko formo s 3. mestom.

»Kdo ve, morda se bom toliko izboljšal, da se bom nekega dne zavihtel tudi na najvišjo stopnico,« se je po največjem uspehu doslej vprašal 25-letni smučarski skakalec iz Dolenje vasi v Selški dolini.

Kdaj ste začeli verjeti, da greste v Peking?

»Že lani! Rekel sem si, da želim vso sezono tekmovati v svetovnem pokalu. Jasno mi je bilo, da bom, če bom ves čas zraven, tudi v olimpijski odpravi.«

Kaj pričakujete od ognjenega krsta na največji športni prireditvi?

»V zadnjih tednih sem bil miren – v nasprotju z vsemi okrog mene, ki so iz iger delali cel rompompom. Prijatelji in znanci so bolj vzneseno sprejeli novico, da grem na OI, kot sem jo sam.«

Ali vas noga še kaj boli od spektakularnega padca v Oberstdorfu?

»Ah, to je bilo že lani. Z našim fizioterapevtom Žigo Tavčarjem sva se posvetila levi preponi, ki jo je malo nategnilo, zaradi česar sem sprva res čutil bolečine. A je bilo, že ko sem se iz Innsbrucka vračal domov, občutno bolje, tako da sem skoraj pozabil na levo nogo.«

Niste bili slišati razočarani, ko vas trener Robert Hrgota v Zakopanah ni uvrstil v ekipo za moštveno tekmo, na kateri so vaši kolegi slavili prepričljivo zmago.

»Če sem iskren, sem se boril za to, da bi bil v moštvu. Noro pri tem je, da nisem bil med četverico kljub dvema zelo dobrima skokoma na uradnem treningu, kar je le še en dokaz, kako zelo močno ekipo imamo trenutno v Sloveniji. Če bi v Zakopanah na listke zapisali imena vseh šestih skakalcev, torej tudi moje in Žige Jelarja, ter izžrebali štiri, bi tisti dan katera koli slovenska četverica prinesla zmago.«

Ste izbrskali podatke o pekinški skakalnici?

»Da, malo sem potešil svojo radovednost, prav veliko časa pa s tem nisem izgubljal. Profile sta proučila trener Robert Hrgota in njegov pomočnik Gašper Vodan, ki sta že poleti iskala podobne naprave, na katerih smo potem imeli priprave. Nekaj podatkov smo pridobili iz tamkajšnjih decembrskih preizkušenj za celinski pokal, ki smo jih uporabili, ko smo izbirali olimpijske tekmovalne drese.«

Kaj si obetate od premiernega obiska Kitajske?

»Zaradi razmer, ki vladajo po svetu, od nje ne bomo imeli kaj prida. Kitajci so glede ukrepov še strožji. Tako moramo, denimo, udeleženci iger že nekaj tednov v aplikacije vnašati svojo telesno temperaturo, pri čemer so nam zagrozili, da bo vsak, ki bo izpustil le en dan, ostal doma. Lokalne znamenitosti si bomo ogledovali kot na vseh prizoriščih v zadnjih dveh letih – prek računalniških zaslonov. Bi se pa enkrat, ko se bodo zadeve umirile, vrnil na Kitajsko, ki ob svetovno znanih krajih skriva čudovito pokrajino v zakotnejših predelih.«