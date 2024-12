Slavili Mussolinija z dvignjeno desnico

Nedaleč od vulkana Vezuv je kraj Castellammare di Stabia, od koder prihaja italijanski nogometni drugoligaš SS Juve Stabia; klub pozornost še posebno pleni zato, ker v njem igra 21-letni Romano Floriani Mussolini, pravnuk fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Mladi Mussolini je prišel v okolico Neaplja kot posojeni igralec rimskega Lazia, kjer je igral kot mladinec.

Lazijevi ekstremni navijači slovijo kot desničarji, a tudi v novem klubu diktatorjevega pravnuka jih očitno ne manjka. Pravi škandal je namreč nastal na nedeljski tekmi, v kateri je Mussolinijevo moštvo gostilo Ceseno. V 21. minuti je 21-letnik z zloveščim priimkom (po poročanju italijanskega časnika Il Messangero je eno od šestih imen mladeniča tudi Benito) zabil edini gol na srečanju in svojega prvega za Juve Stabia.

Romano Mussolini je kritikom sporočil, naj utihnejo. FOTO: Facebook

Ko so se Mussolini in soigralci po slavju vračali proti sredini igrišča, je stadionski napovedovalec kričal Mussolinijevo ime v ozvočenje: »Romano,« se je razlegalo, najbolj bučni navijači so nazaj kričali priimek strelca »Mussolini« – a z iztegnjeno desno roko! Glede na to, da je napovedovalec kar sedemkrat zakričal ime strelca, publika pa je sedemkrat vrnila s priimkom in iztegnjenimi rokami, je težko verjeti, da gre za naključje. V to ne verjame niti policija pri zahodnih sosedih, ki zdaj preiskuje nedeljsko dogajanje.

Romano je že novembra lani izjavil: »Moj praded Benito je bil zelo pomembna osebnost za Italijo, vendar smo leta 2024 in svet se je spremenil.« Njegova mati Alessandra Mussolini – nekdanja poslanka Evropskega parlamenta za stranko Forza Italia pokojnega nekdanjega premierja Silvia Berlusconija – naj bi ga naučila, da se ne ozira na predsodke glede njegovega priimka.