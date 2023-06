Šeško bi šel jutri zabijat gole, če bi mu pustili

Izbrana vrsta selektorja Matjaža Keka se je na Brdu pri Kranju zbrala pred zelo pomembnim junijskim kvalifikacijskim ciklom, v katerem bo treba graditi na jesenskih šestih točkah. Najprej neugodna Finska v gosteh, nato pa še Danska v razprodanih Stožicah sta izziva, proti katerima se Slovenija podaja oslabljena, a prepričana v pozitiven rezultat. »Nogomet je zanimiv zato, ker lahko rušimo napovedi in premagujemo favorite,« je jasen Kek.

Matjaž Kek je bil kljub zdravstvenim težavam udarnih adutov dobre volje in optimističen. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Brdo ni dopotoval kapetan Jan Oblak, že nekaj časa je jasno, da je poškodba vratu prehuda. Oddaljila ga je od prve ekipe madridskega Atletica, še vedno je v zraku vprašanje operacije in predvsem trajanja okrevanja. Kdaj bi se kapetan lahko vrnil v reprezentanco? »Brez kapetana, liderja ekipe smo nedvomno hendikepirani. Narava poškodbe Jana je takšna, da je treba biti zelo previden, komunikacija z zdravniško službo Atletica je bila na najvišjem nivoju in zdaj je najbolj pomembno, da se Jan pozdravi in začne čim prej branit v klubu. V pomembnih trenutkih bo zagotovo z reprezentanco,« pravi Kek, ki pa ni želel razkriti, kdaj naj bi se povratek zgodil.

Zgodba s Handanovićem zaključena

O Oblakovi menjavi med vratnicama selektor ni želel govoriti. Na njegovem spisku so Vid Belec, ki bo skoraj gotovo stal v golu vsaj na prvi tekmi proti Finski, ob njem pa še vratar Olimpije Matevž Vidovšek in Aljaž Ivačič, ki brani mrežo čez lužo pri Portlandu. Glede morebitnega povratka Samirja Handanovića je bil Kek neomajen: »Zadeva s Samirjem je zaključena, glede tega ne popuščam, popolnoma zaupam fantom na spisku.«

Reprezentančna zdravniška služba ima v teh dneh veliko skrbi zaradi Benjamina Šeška, ki je na predzadnji tekmi Salzburga dobil boleč udarec v mišico in posledično hematom. »Beni ima izjemno željo, jutri bi šel zabijat gole, če bi mu pustili, a moramo biti zelo pazljivi, da se stanje ne poslabša. Vsaj prvi teden bo Šeško treniral po prilagojenem programu, pričakujem pa, da bo že za Finsko nared za igro.«

Zavzeti »Grki« žrtvovali prosti čas

Nekatera prvenstva širom Evrope so se končala že pred več kot mesecem dni, spet drugi prihajajo na zbor tik po koncu klubske sezone. Grški aduti Benjamin Verbič, Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Jasmin Kurtić so Keka navdušili z zavzetostjo na treningih na Brdu: »Vsak igralec je dobil teden dni prosto po sezoni, nato pa so začeli prihajati na Brdo in trenirati po individualnem programu z našimi trenerji. Odreagirali so tako, kot sem želel, žrtvovali so svoj prosti čas, vidi se, da imamo zelo kvalitetno ekipo in da so fantje z glavo pri stvari. Ni idealno, če ti igralci prve enajsterice mesec dni ne igrajo.« V podobnem položaju so tudi Finci in Danci, poudarja Kek, zato iz tega ne gre delati drame.

Slovenija 2 2 0 0 6 Danska 2 1 0 1 3 Kazahstan 2 1 0 1 3 Finska 2 1 0 1 3 Severna Irska 2 1 0 1 3 San Marino 2 0 0 2 0

Za Slovenijo bi pozitiven rezultat pomenile (vsaj) tri točke, že z remijem na Finskem pa bi ostali v igri za napredovanje. Da je na kocki veliko, se zavedajo tudi gledalci – štadion v Helsinkih je že razprodan, za spektakel z Dansko v Stožicah je na voljo le še 500 kart, na dan tekme bodo tribune polne.