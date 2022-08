Sereni se ne mudi med upokojence

Kaja Juvan se je v sinočnjem dvoboju s Španko Cristino Bucșa že znašla v vlogi poslednje slovenske mohikanke v 1. krogu zadnjega grand slama sezone v New Yorku. Na hitro sta namreč vzela slovo rojaka Tamara Zidanšek in ob svojem zadnjem posamičnem nastopu na turnirjih za grand slam v karieri tudi Aljaž Bedene.

Svetovna teniška javnost se je sicer v minulih dneh ukvarjala zgolj z napovedanim slovesom ameriške zvezdnice Serene Williams, ki pa je upokojitev – splošno sprejeto dejstvo je, da se bo to zgodilo po koncu US Opna – preložila še za vsaj en dvoboj. Štiridesetletna ikona teniške karavane je v prvem krogu rutinirano z dvakrat po 6:3 opravila s Črnogorko Danko Kovinić in si priigrala spopad z drugo nosilko, Estonko Anett Kontaveit. Ta je še hitreje s 6:3 in 6:0 ugnala Romunko Jaqueline Cristian.

»Tudi sama sem navijala za Sereno, še nikoli se namreč nisva pomerili. A bolje pozno kot nikoli,« je bila zadovoljna Kontaveitova, ki pričakuje, da bo osvajalka 23 turnirjev velike četverice drevi pod žarometi stadiona Arthurja Asha spet v elementu. Tako je bilo tudi v ponedeljek, ko je pred 29.402 gledalcema, kar je nov rekord večernih obračunov OP ZDA, jezdila na valu evforičnega občinstva.

»Vzdušje sem čutila v prsnem košu in to je občutek, ki ga nikoli ne bom pozabila,« je povedala Williamsova, ki sicer še zdaleč ni igrala brezhibno, je pa blestela v črni obleki, posuti z bleščicami. Po dvoboju ji je na svojem igrišču čestitala legendarna Billie Jean King, v posnetem sporočilu jo je nagovorila kraljica TV Oprah Winfrey, s tribun pa ji je mahal nekdanji boksarski šampion Mike Tyson.

Tamaro ugnala hči legende

Če bo na slovo Serene Williams treba še počakati, pa se je turnir v posamični konkurenci že včeraj končal za Bedeneta in Zidanškovo. Ljubljančan bi skoraj uprizoril velik zasuk proti favoriziranemu Argentincu Pedru Cachinu. Na igrišču št. 15 je 66. igralec sveta na koncu slavil zmago s 6:4, 6:3, 5:7, 1:6 in 7:6 (6), dvoboj pa je trajal tri ure in 47 minut. Podoben maraton je uprizorila Tamara Zidanšek s svojo ameriško tekmico, posebno povabljenko Elizabeth Mandlik, hčerko češke legende Hane Mandlikove. Sprva se je zdelo, da bo 24-letna Konjičanka kot 81. igralka z lestvice WTA upravičila vlogo favoritinje, saj je uvodni niz dobila s 7:5, a je bila Američanka uspešnejša s 7:6 (3) in 6:4 po dveh urah in 43 minutah.

Že na uvodu v letošnji turnir je veliko presenečenje pripravil Kolumbijec Daniel Galan Riveros, 94. igralec sveta, ki je s 6:0, 6:1, 3:6 in 7:5 izločil četrtega nosilca Grka Stefanosa Tsitsipasa. Posloviti se je morala tudi romunska zvezdnica Simona Halep, ki jo je v treh nizih ugnala Ukrajinka Daria Snigur.