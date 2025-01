Se bo Tour začel v Sloveniji? To pravi minister Han

V minulih dneh se je v javnosti pojavila pobuda za organizacijo uvoda dirke po Franciji v Sloveniji. Da je o tem neuradno seznanjen tudi pristojni minister Matjaž Han, so danes potrdili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. V kratkem naj bi sledil uradni sestanek, namenjen tehtanju vložka in učinkov tovrstne pobude.

Pobudo je za multimedijski portal (MMC) RTV Slovenije ta teden potrdil Tomaž Ambrožič, ustanovitelj in direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus. Ta organizira rekreativno kolesarsko etapo oziroma prireditev z nazivom L'Etape Slovenija by Tour de France.

Pravice tako za rekreativno različico kot tudi pravo tekmovalno različico Toura so v lasti francoske Amaury Sport Organization (ASO). Ta naj bi bila po besedah Ambrožiča pripravljena poslušati slovenske ideje o gostovanju starta dirke.

»Res je podana pobuda. Prvi pogovori so opravljeni, tudi eden z direktorjem ASO. Pripravljenost je na francoski strani, ASO je pripravljen prisluhniti. Bi pa zdaj potrebovali nekakšno vladno pismo o nameri,« je za MMC pojasnil Ambrožič.

Minister je pobudi naklonjen, a potreben je resen premislek

Da je bil s pobudo neuradno seznanjen tudi pristojni minister, so zdaj potrdili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Formalni sestanek za uradno ter podrobnejšo predstavitev pobude na ministrstvu bodo sklicali v kratkem, so zapisali v odgovoru na vprašanja STA.

»Minister je sicer vedno naklonjen tovrstnim velikim športnim prireditvam v Sloveniji, ki pomembno prispevajo k promociji naše države in imajo širši pozitiven gospodarski učinek. Vendarle pa se zavedamo, da gre za visok finančni vložek, zato je potreben resen premislek o načinu sodelovanja,« so dodali.

Vložek tudi do 15 milijonov evrov

Medtem MMC danes poroča, da naj bi bil vložek za organizacijo tovrstnega dogodka od 12 do 15 milijonov evrov. Toliko so po poročanju portala v gostovanje uvodnih etap dirke v zadnjih treh letih vložili gostitelji starta na Danskem, v Baskiji in Italiji.

Leta 2026 se bo dirka po Franciji začela v Kataloniji, župan Barcelone pa je razkril, da pristojbina ASO znaša od 7,5 do 8 milijonov evrov, samo mesto in dežela bosta v dogodek vložila od 6 do 7 milijonov evrov, je še poročal MMC.