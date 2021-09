Savo in Mustafa raztegnila usta

Koper 8 6 1 1 16:6 19



Bravo 10 5 4 1 11:5 19



Olimpija 10 6 1 3 15:11 19



Mura 9 4 2 3 13:15 14



Tabor 9 4 1 4 12:7 13



Maribor 9 4 1 4 13:15 13



Celje 9 3 1 5 10:11 10



Domžale 9 3 1 5 11:14 10



Aluminij 9 1 4 4 5:11 7



Radomlje 10 1 2 6 7:18 5

Izidi 10. kroga – Olimpija : Domžale 2:1 (Mustafa Nukić 15., 86.; Sven Šoštarič Karić 2.), Kalcer Radomlje : Bravo 0:2 (Sandi Ogrinec 25., 66., 11-m), CB24 Tabor : Mura, Koper – Aluminij, Maribor – Celje večerni tekmi.

Pari 11. kroga: Olimpija – Radomlje (25. t. m.), Aluminij – Bravo, Domžale – Maribor, Mura – Koper (vsi 26. t. m.), Celje – CB24 Tabor (27. t. m.).

»Potrebujem čas,« je vse poletje ponavljal in opozarjal trener Olimpije, zdaj je že blizu izpolnitve enega od ciljev: da oblikuje moštvo z zmagovalnim značajem. Nekdaj odlični napadalec, zdaj pa vse bolj všečen trener je v najboljšem obdobju, odkar je pred poletjem sedel na vroči trenerski stolček. Olimpija je resda že v prvem avgustovskem tednu povezala dve prvenstveni zmagi, a v 10. krogu je proti Domžalčanom pokazala spodbudno igro in jo oplemenitila tudi z zmago v zadnjem trenutku.Šesta zmaga je bila zelo pomembna, saj je z mestnim tekmecem Bravom, ki je rutinsko odpravil Radomlje, ohranila stik in močno dihala za ovratnik vodilnemu Kopru. V soboto bo lahko še drugič v sezoni povezala dve zmagi, saj bodo v Stožicah gostovali zadnji Radomljani.»Domžalčane smo premagali tudi v prvi tekmi, toda zdaj so veliko močnejši. So med najbolje pripravljenimi in izkušenimi moštvi. Ker smo hitro prejeli gol, je bila naša naloga še težja, a smo pokazali značaj. Takšne tekme so najpomembnejše in krepijo samozavest,« je trnovo pot do treh točk opisal Milošević, ki je imel v uličarjuresnično pravega driblerja z ulic in junaka derbija Ljubljanske kotline. Z mojstrsko petko s 7 m po prav tako lepem preigravanju(kot na vrtiljaku je opravil z domžalskim strelcem) je v 86. minuti dosegel drugi gol na tekmi in skupaj četrtega prvenstvenega. Veliko za igralca, ki je po sili razmer devetica.»Zabil je izjemen gol. Vesel sem, ker je to nagrada za vse, kar daje ekipi. Bori se od prve do zadnje minute ter se žrtvuje. Tudi ko ne zadene, je nepogrešljiv v naši igri,« je pohvalil ljubljenca navijačev, ki za prvim strelcem in soigralcemzdaj zaostaja le še za gol.Nukić, kot je povedal po tekmi, živi svoje sanje. »Prvič v karieri sem dosegel gol z glavo po podaji iz kota. Gola sem res bil vesel, saj so me soigralci zbadali, češ da ne znam zabiti gola z glavo,« je žarel 30-letni Ljubljančan, ki je tudi mojstrovino za zmago uvrstil v krog najljubših zadetkov. »Verjetno je eden od najljubših,« ni skrival sreče Nukić, ki ima vse več oboževalcev tudi na ulicah – »večkrat se zgodi, da me ustavijo,« je razkril – in v trenerju izjemnega mentorja.»Bil je odličen napadalec in me je ves čas spodbujal. Opozoril me je na to, kako nepredvidljiva so lahko obdobja napadalcev, enkrat zadevajo kot po tekočem traku, drugič sploh ne. Govoril mi je, da bo za trud prej ali slej nagrajen,« je še povedal v minuli sezoni prvi mož tekmecev iz Spodnje Šiške, ki so že za centimetre pred zeleno-belimi. Zaradi boljše razlike v golih in tudi zmage v medsebojnem dvoboju.