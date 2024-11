S Tadejem Pogačarjem nikdar ni dolgčas

Tadej Pogačar je štiri leta neprekinjeno na vrhu lestvice Svetovne kolesarske zveze, vendar je letos vseeno segel višje. S sezono, v kateri je slavil 25 zmag in tudi na največjih dirkah deklasiral tekmece, je utrdil status prave kolesarske institucije, okoli katere se vrtijo milijoni evrov.

Pri tem mu od začetka poklicne poti pomaga agent Alex Carera, ki slovita kolesarska imena zastopa že skoraj tri desetletja, a pri slovenskem varovancu spoznava nove razsežnosti tega športa.

Alex Carera za Tadeja Pogačarja skrbi, odkar je leta 2019 prestopil med profesionalce. FOTO: Miha Hočevar

Vaš najbolj znani varovanec ima za seboj eno od najboljših sezon v kolesarski zgodovini, kako ste jo doživeli vi?

»Sezona je bila res posebna ne le zaradi števila zmag, temveč zaradi načina, kako si jih je Tadej prikolesaril. Sodeč po tem, bi lahko rekel, da je bila njegova sezona popolna. Najprej je dobil Strade Bianche, nato pa še dirko po Kataloniji, dva spomenika, dve tritedenski dirki in naslov svetovnega prvaka. Uresničil je domala vse svoje cilje.«

Ste pričakovali takšen kakovostni preskok pri kolesarju, ki je bil že pred tem številka ena na svetu?

»Ne moreš pričakovati, da se bo zgodilo nekaj, kar smo doslej v več kot stoletju vrhunskega kolesarstva videli le dvakrat. Najprej sem upal le, da bo dobil Giro, ko je zmagal, se je upanje preselilo na Touru. Ko mu je veliki met uspel še v Franciji, smo pesti stiskali na SP v Zürichu. Na začetku leta ne moreš računati na to, da se bodo vsi načrti izšli.«

So številke, ki krožijo po medijih, 50 milijonov osnovne plače za šest sezon in 200-milijonska prestopna klavzula, resnične?

Gre za neuradne številke, ki jih ne bom potrdil. A če si najboljši kolesar na svetu, je prav, da si tudi najbolje plačani kolesar na svetu.

Po drugi strani je slišati tudi kritike, da Tadej s prevlado ubija kolesarstvo, češ da je dolgočasno, ker se vnaprej ve, kdo bo zmagal?

Zame kolesarstvo, ki ga nudi Tadej, nikakor ni dolgočasno. Spremenil je način spremljanja tega športa. Nekoč je bilo za navijače dovolj, če so spremljali zadnjih 20 kilometrov dirke, televizijska gledanost je bila dokaj nizka. Zdaj je treba spremljati zadnje tri ure dirk, na katerih se lahko v vsakem trenutku zgodi karkoli. Tu ne gre le za Tadeja, temveč tudi druge zvezdnike, kot sta Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel. Televizijska gledanost raste, Tadejevo kolesarstvo ni dolgočasno, ampak v vzponu.

25 zmag je v tej sezoni dosegel Tadej Pogačar.

Potemtakem se je povečalo tudi zanimanje pokroviteljev za Pogačarja?

Vsekakor je njegova vrednost na trgu vse večja in vse več podjetij dnevno pristopa k nam s ponudbami. A je čas, ki ga Tadej lahko nameni pokroviteljem, zelo omejen. Zato se moramo odločati med ponudbami in običajno izberemo tiste podpornike, ki so v Tadeja verjeli že v časih, ko je bil še obetaven mladenič.

Tadej nam je v nedavnem pogovoru zaupal, da mu je vseeno, ali ima na računu 30 ali 34 milijonov evrov, ter da nima poslovne žilice. Ali vi skrbite za plemenitenje njegovega zaslužka?

Vsekakor se strinjam z njim, da pri teh številkah življenje ni nič drugačno, če imaš kakšen milijon več ali manj. Vendar on sam skrbi za plemenitenje svojega denarja in pri tem mu gre zelo dobro.

Ob tem se je odločil tudi za ustanovitev Fundacije Tadeja Pogačarja, prek katere podpira raziskave za boj proti raku ter pomaga prizadetim v naravnih ujmah. Podpirate ta projekt?

Bil sem med prvimi, ki se je strinjal s tem. Gre za zelo lepe projekte. Tadej je najprej ustanovil ekipo Pogi team, s katero otrokom v Sloveniji omogoča kolesarsko prihodnost. Fundacija pa je bila tudi prava poteza, Tadej ima srečo v življenju, tako kot Urška. Svojo slavo lahko uporabita za zbiranje sredstev za tiste, ki se z večjimi težavami prebijajo skozi vsakdan. To je po človeški plati najboljša Tadejeva odločitev.