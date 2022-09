Rogliču se je svet spet obrnil na glavo

Vse je že kazalo, da bo Primož Roglič (Jumbo Visma) z napadom v zaključku 16. etape začel morebitni odločilni naskok na svojo četrto zaporedno zmago na Vuelti, a se je zanj v trenutku vse obrnilo na glavo. Proti vodilnemu Remcu Evenepoelu (Quick Step) je sicer pridobil osem sekund, vendar je zaradi hudega padca na ciljni ravnini vprašljivo njegovo nadaljevanje dirke.

Do odločilnega trenutka lahko pride kjer koli, so pred začetkom zadnjega tedna dirke trdili številni v karavani 77. dirke po Španiji. In Roglič jim je poskušal pritrditi že v prvi ravninski preizkušnji po dnevu premora. Zadnji trije kilometri v Tomaresu so se ravno dovolj vzpenjali, da je lahko do izraza prišla njegova eksplozivna moč, ki jo je vsem pokazal 2,7 km do cilja. Njegov pospešek je bil silovit, glavnina se je v trenutku raztrgala, sledila mu je lahko le četverica kolesarjev, med katerimi ni bilo nobenega od tekmecev za vrh v skupni razvrstitvi.

Rdeči Evenepoel se je najprej izgubil sredi pelotona, nato pa še nemočno dvignil roko zaradi počene pnevmatike. Ni pa bil pretirano zaskrbljen, ker je vedel, da mu bodo v cilju pripisali čas glavnine, saj se mu je defekt pripetil znotraj zaščitenih zadnjih 3 km. Medtem je Roglič brzel proti cilju, za seboj je vlekel družbo izbranih sprinterjev, s katerimi se je želel pomeriti za etapno zmago, s katero bi pridobil tudi 10 odbitnih sekund.

Treščil ob asfalt

Tu pa je šlo vse narobe, najprej se je na levo umaknil s čela skupine, nato pa zavil nazaj in se priključil njenemu začelju. Tu ni bil dovolj pozoren, prišlo je do dotika med njim in Fredom Wrightom (Bahrain Victorious), Britanec je brez težav nadaljeval v svoji liniji, Slovenec pa je 50 m pred ciljem z vso silo treščil ob asfalt. Nekaj sekund pozneje je Mads Pedersen (Trek Segafredo) slavil svojo drugo etapno zmago na letošnji Vuelti in si že zagotovil zeleno majico najboljšega šprinterja na nedeljskem cilju v Madridu (do tja mora sicer še prikolesariti). Pretreseni Roglič se je pobral in komajda prilezel v cilj, v katerem se je usedel na tla z okrvavljenima desnim kolenom in roko.

Pripisali so mu čas zmagovalca, medtem ko je Evenepoel, ki je v cilj prikolesaril s triminutnim zaostankom, dobil čas glavnine, 8 sekund za Pedersenom. »Bizarno je dober opis tega, kar se je zgodilo. Naš načrt je bil, da Primož napade v zaključku, ki mu je zelo ustrezal, ter poskusi dobiti etapo in nekaj časa v skupnem seštevku. Vse nam je šlo zelo dobro, z manjšo skupino se je odpeljal proti cilju, nato pa je padel na ciljni ravnini. Res bizarno,« je povedal športni direktor Jumba Visme Addy Engels, ki se kajpak ni mogel veseliti tega, da je Roglič zaostanek za rdečo majico zmanjšal na 1:26.

»Zdaj moramo videti, kako hude so poškodbe. Nedvomno se je poškodoval, ne vemo pa še, kako hudo. Na prvi pogled jih osem pridobljenih sekund ne odtehta,« je še dejal Engels. Njegova zaskrbljenost kaže na to, da bi nov padec za Rogliča lahko spet pomenil predčasen konec dirke, tako kot na Touru, na katerem je padel v 5. etapi in odstopil šele po 14.