Roglič gre lahko po Tour, Pogačar po dvojček

Konec je kolesarske sezone 2023, ki je bila izjemno uspešna za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Da sta med najbolj iskanimi osebnostmi v tem športu, je potrdilo povabilo na festival športa Gazzette dello Sport v Trentu, kjer bi se moral minuli konec tedna z vsakim posebej pogovarjati nekdanji italijanski selektor Davide Cassani. Dočakal je enega, a prireditelji Gira 2024 bi bili zelo zadovoljni tudi s polovičnim izkupičkom.

»Nadejal sem se pogovora z vašima šampionoma, Pogačar je moral na žalost odpovedati zaradi drugih obveznosti, Roglič pa je bil zelo prijazen sogovornik, rdeča nit najinega pogovora je bila, da je že dobil Vuelto in Giro ter da bo vse sile usmeril v Tour,« je za Delo povedal Cassani, tudi strokovni komentator nacionalne televizije RAI.

Roglič je bil kot letošnji zmagovalec navzoč tudi na predstavitvi trase prihodnje dirke po Italiji, na kateri najverjetneje ne bo branil rožnate majice, ki jo je maja osvojil na Višarjah. V dresu novega delodajalca Bore Hansgrohe bo imel pred očmi le Tour. To pa še ni rečeno za Pogačarja, ki je dejal le, da gre novim izzivom nasproti. Odtlej krožijo ugibanja, da je to dvojček Giro-Tour, ki ga je kot zadnji pred 25 leti dobil Marco Pantani. Te govorice je podkrepila na videz lažja trasa kot letos.

»Vse trase so primerne za Pogačarja, ta Giro pa bi mu z dvema vožnjama na kronometer in nekoliko lažjim prerezom v zadnjem tednu omogočil naskok na dvojček, če ne trojček. Ne pozabimo, da so po Touru na sporedu OI. Ti cilji so izvedljivi, v tem primeru bi se moral Pogačar odpovedati nekaterim enodnevnim dirkam na začetku sezone,« Pogačarjeve možnosti ocenjuje Cassani, ki sta ga slovenska zvezdnika navdušila vsak po svoje.

Vrhunec Pogačarjeva Flandrija

»Vrhunec sezone je bila zame Pogačarjeva zmaga na dirki po Flandriji, navdušilo me je še marsikaj, Vingegaardov kronometer na Touru, van der Poelova prevlada na cestnem SP, Evenepoelov kronometer na SP in Rogličev taktično izjemen Giro z zmago v predzadnji etapi ob slovenski meji in pred slovenskimi navijači. Zlato kolo? Podelil bi ga Pogačarju, četudi ni dobil Toura. Zaslužil si ga je z zmagami in načinom dirkanja,« bi Cassani kolesarskega oscarja namenil 25-letniku s Klanca pri Komendi, ki od leta 2019 brani barve ekipe UAE in jih bo še dolgo.

Po osmih letih bo Roglič dres Jumba Visme zamenjal za opravo Bore Hansgrohe. »Dirke bodo bolj zanimive, ker bosta Roglič in Vingegaard tekmeca. Roglič je velika pridobitev za Boro Hansgrohe, vprašanje pa je, ali bodo dovolj močni za zmago na Touru. Pogačar in Vingegaard sta fenomena, ki ju je težko ugnati, a ta čas ju lahko premaga samo Roglič,« je Cassani prepričan, da se za Kisovčana, ki bo ta mesec dopolnil 34 let, še ni izteklo obdobje v svetovnem vrhu.