Roglič desetič letos v telemark, njegova ekipa pa se sooča z dopinškim primerom

Primož Roglič je v 3. etapi dirki po Burgosu storil, kar je bilo pričakovati od njega. V sprintu najboljših štirih hribolazcev na generalki za Vuelto, ki se bo 26. t. m. začela v Barceloni, je slavil svojo 10. letošnjo in 75. karierno zmago. Vendar v profesionalni karavani še vedno odmeva novica o pozitivnem dopinškem testu njegovega pomočnika z Gira Michela Hessmanna.

Na petdnevni dirki po Burgosu gre Rogliču in njegovi Jumbo Vismi vse kot po maslu. Dobila je ekipno vožnjo na čas v 2. etapi in še prvo gorsko preizkušnjo v 3. etapi. Vzpon na Picon Blanco (7,9 km, 9,2-odstotni povprečni naklon) je slabih 40 km pred ciljem ločil zrnje od plev in v ospredju so z Rogličem ostali le še Adam Yates (UAE), Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe) in Damien Howson (Q36.5).

Slovenski as je v zaključku v Villarcayu s to trojico opravil brez težav, zmagam na letošnjih dirkah Tirreno–Adriatico (tri etape in skupno), po Kataloniji (dve etapi in skupno) in Giro d'Italia (ena etapa in skupno) je dodal še eno na dirki po Burgosu, na kateri je oblekel tudi vijolično majico vodilnega. Pričakovati je, da bo v njej tudi po kraljevski in sklepni 5. etapi s ciljnim vzponom na Lagunas de Neila.

Diuretiki za prikrivanje

Pričakovati pa je tudi, da se v prihodnjih tednih ne bo mogel izogniti vprašanjem o 22-letnem Nemcu Michelu Hessmannu, ki je padel na dopinškem testu zunaj tekmovanj 14. junija, dobra dva tedna, potem ko je 33-letnemu Zasavcu pomagal do zmage na Giru.

Hessmannu, ki ga je ekipa suspendirala do razjasnitve vseh okoliščin, grozi pa mu do štiriletna prepoved nastopanja, so dokazali uživanje diuretikov. Ti ne izboljšujejo telesnih zmogljivosti, so pa prepovedani, ker so maskirni agenti, ki lahko prikrijejo uživanje drugih nedovoljenih substanc.

Njegov primer je vzniknil v zelo neprimernem času za Jumbo Vismo. Vodstvo ekipe je pred nekaj tedni zavrnilo očitke o sumljivosti izjemnih predstav Jonasa Vingegaarda na Touru. Direktor Richard Plugge je zagotovil, da so vsi njihovi kolesarji, ki so jih že neštetokrat testirali, čisti, da ekipa deluje povsem transparentno.

Dopinški primer

Pred Vuelto, na kateri bo Jumbo Visma z Rogličem in Vingegaardom kot prva ekipa v zgodovini v enen letu poskušala osvojiti vse tri tritedenske dirke v eni sezoni, pa je nizozemsko zasedbo pretresel prvi dopinški primer po desetih letih.

Zadnji je iz leta 2013, iz časov, ko se je iz nje kot glavna pokroviteljica zaradi »sistemskega dopinga v kolesarstvu« umaknila banka Rabobank. Njen španski član Luis Leon Sanchez je bil omenjen v preiskavi afere Puerto z zloglasnim madridskim zdravnikom Eufemianom Fuentesom na čelu, zato ga je ekipa Blanco (tako se je moštvo imenovalo, preden je našlo nove sponzorje) suspendirala, ga začasno vzela nazaj, nato pa prekinila pogodbo z njim.

Odtlej je bila podoba Jumba Visme, ki se ji je pod imenom Lotto Jumbo Roglič kot novinec v karavani svetovne serije pridružil leta 2016, dopinško brezmadežna. Nenazadnje ta primer tudi ni najboljša popotnica ekipe pri iskanju ali potrditvi novega generalnega sponzorja, ki bo nadomestil nizozemsko trgovsko verigo Jumbo. Ta se bo iz kolesarstva umaknila najkasneje leta 2025.