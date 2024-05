Zdaj je znano, kaj bodo storili z medvedko, ki je ubila mladega moškega

Medtem ko medvedjemu rodu v Sloveniji trda prede zaradi lovskih flint, se vse medvedje zgodbe ne končajo tragično; to priča odločitev o izselitvi medvedke JJ4, potomke Jožeta in Jurke, ki so ju pred poltretjim desetletjem izvozili iz Slovenije v italijansko pokrajino Trentinsko. JJ4 (ki jo po novem kličejo tudi Gaia) je več kot enkrat napadla človeka, lani na pomlad pa je do smrti pogrizla 26-letnega tekača Andrea Papija. Tožilstvo je na dan njegovega pogreba sporočilo, da so po analizi genskega materiala ugotovili, da je nesrečnega Andreo ubila danes 18-letna JJ4.

Medvedka JJ4 je dvakrat napadla ljudi, zdaj bo preseljena v Nemčijo. FOTO: Ufficio Stampa Trento

Najprej gledali proti Romuniji

Kljub odločbi o odvzemu se je prava bitka kmalu začela v sodni dvorani, kjer so se o usodi JJ4 spoprijeli zaščitniki živali na eni strani ter predsednik avtonomne pokrajine Trentinsko Maurizio Fugatti na drugi. Ker je sodišče začasno zadržalo izvedbo odloka o odstrelu, je bila JJ4 po ujetju nameščena v park na Trentinskem, od tega tedna pa je trajno rešitev za JJ4 in prebivalstvo sporočil tamkajšnji svetnik Roberto Failoni – JJ4 bodo premestili v Nemčijo, na območje slovitega Schwarzwalda.

2006 JJ4 se skoti na Trentinskem po parjenju Jožeta in Jurke. 2022 Junija napade očeta in sina na območju gore Monte Peller. 2023 Aprila pokonča Andreo Papija.

Prevzem so potrdili tudi v fundaciji Stiftung für Bären, kjer še iščejo najbolj ugodno namestitev za JJ4, medvedko, ki naj bi po dognanjih italijanskih strokovnjakov trpela za stresom! Govorec Nemcev Christopher Schmidt je za nemški Welt opozoril, da bo selitev trajala: »To je prostoživeča medvedka, kar pomeni, da moramo zgraditi novo okolje ali spremeniti obstoječe,« je opozoril.

Že pred časom so tehtali možnost, da bi JJ4 odselili v Romunijo, zdaj bo medvedka poslana v drugo smer. Odločitev so pozdravili iz organizacije LAV, a so vendarle okrcali oblast: »Sprašujemo se, zakaj provinca ni ukrepala prej in se je odločila, da bo medveda več kot eno leto pustila v škodljivih razmerah.«

Sprašujemo se, zakaj provinca ni ukrepala prej.

Konec maja naj bi sprejeli dokončno odločitev, kam in kako bodo deportirali smrtonosno medvedko; nato naj bi minilo še nekaj mesecev do odhoda JJ4 s Trentinskega, jeseni naj bi prišla na Švabsko. Nemški mediji pa so jeli opozarjati, da v Schwarzwaldu živi tudi Jurka, mama JJ4 – a je vprašanje, ali bi imelo družinsko snidenje po dolgem času prijeten konec.