Rekordni prihodki Uefe

Tudi razplet 46. zasedanja kongresa Evropske nogometne zveze je potrdil, da je Uefa najbolje urejena in najvplivnejša športna zveza na stari celini. Krovna evropska nogometna hiša je v zadnjih letih sprejemala zgodovinske izzive, kljub težavam v širšem okolju in pandemiji pa je pod črto ustvarila še več sredstev za klube in nacionalne zveze – tudi slovensko. »Učili so me, da blaginja preizkuša srečne, stiska pa velike. Mi smo v stiski stopili skupaj in našli rešitve, ki smo jih potrebovali,« je ocenil Aleksander Čeferin, ki je v času zadnjih treh kongresov vlekel zgodovinske poteze (pandemija, superliga, vojna).

V tradicionalnem nagovoru je v nasprotju s predsednikom Fife Giannijem Infantinom – ta je polovico svojega časa porabil za čestitke in izkazovanje čustev – nanizal sprejete odločitve in dogodke, iz katerih je nogomet izšel kot zmagovalec: od preložitve EP in prekinitve lige prvakov, ki je nacionalnim ligam omogočila končanje sezone, večjega vlaganja v ženski nogomet in uvedbe konferenčne lige do dejstva, da Uefa 97 odstotkov ustvarjenih prihodkov vrne v nogomet. Ali vse boljšega sodelovanja s klubi, s katerimi je Uefa iztržila rekorden znesek za pravice v naslednjem obdobju, in drugimi krovnimi organizacijami po svetu.

Prekinili športno nevtralnost

»Toda, dragi prijatelji, kadar Uefa prekine tradicijo in opusti položaj športne nevtralnosti, tedaj nogomet ni zmagovalec. Nogomet je eden od poražencev, saj smo prikrajšali igralce, trenerje in navijače. To mi je zlomilo srce, podobno smo preživljali na našem območju pred 30 leti. Morda delujejo sankcije Uefe kot nevaren presedan, toda razlog zanje je večji kot kariere 300 nogometašev ali tradicija športne nevtralnosti, ki v vojnem času leta 2022 ni vzdržna,« je zatrdil Čeferin in se zahvalil vsem, ki so pomagali rešiti nogometaše in trenerje iz Ukrajine in jim zdaj omogočajo vadbo. Med zasedanjem so se z minuto molka spomnili tudi preminulih slovenskih članov nogometne družine od zadnjega kongresa – to so bili trener Ivan Toplak, nekdanji as Danilo Popivoda, sodnik Milovan Nikolić, podpredsednik NZS Anton Gašper Frantar in nogometaš Miha Robič –, pozneje pa razkrili več obetavnih finančnih podatkov.

Poslovno leto 2020/21 je bilo za Uefo rekordno kljub pandemiji. Ustvarila je rekordnih 5,7 milijarde evrov prihodkov, več tudi od poslovnega leta eura 2016, ki je potekal v »normalnem« obdobju. Kar je razveselilo tudi Nogometno zvezo Slovenije, je prav tako rekordno visok program Hattrick 2024–28; zanj bo na voljo 935 milijonov evrov (21 odstotkov več od štiriletke 2020–24), vsaka zveza bo lahko počrpala 17 milijonov evrov za različne izobraževalne, infrastrukturne in druge projekte.