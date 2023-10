Prvakinjo odgnali iz Slovenije: v Mariboru so jo zavrnili, v Nišu sprejeli odprtih rok

Potem ko si je pred tremi meseci na evropskih igrah v Krakovu priborila dve kolajni v kikboksu (zlato v lahkem kontaktu in srebrno v borbah na točke), je Tyra Barada opozorila nase tudi širšo športno javnost v Sloveniji. Svoje izjemne sposobnosti je nato potrdila tudi v Tampereju, kjer se je prejšnji mesec okronala še z naslovom svetovne prvakinje v tekvondoju (ITF). Ker je z odliko končala tudi III. gimnazijo v Mariboru, bi marsikdo pomislil, da se po rodnem mestu sprehaja s širokim nasmeškom. Toda v zadnjih tednih ji nikakor ni bilo do smeha.

Življenje so ji zagrenili na Pedagoški fakulteti v Mariboru, na katero se je želela vpisati (smer športno treniranje), a so jo odgovorni – kot je pojasnil Tyrin oče Tomaž Barada – zavrnili. Zapletlo se je zaradi preizkusa motoričnih sposobnosti (hoja po vseh štirih nazaj, skok v daljino, t. i. zapiranje knjige in držanje v vzgibu), ki bi ga 19-letna Mariborčanka kot vrhunska športnica zagotovo opravila kot za šalo, vendar nanje ni mogla priti, ker so se prekrivali z njenimi nastopi na EI in SP.

Tomaž Barada je razočaran nad odnosom, ki so ga odgovorni na Pedagoški fakulteti v Mariboru pokazali do njegove hčerke Tyre. FOTO: Aleš Fevžer, OKS

»Prvo testiranje je bilo 30. junija, ko je Tyra tekmovala v Krakovu, kjer je bila z zlato in srebrno kolajno najuspešnejša slovenska športnica. Ko je izvedela za datum, je v 17 minutah poslala odgovor z opravičilom in prošnjo za drugo možnost. Prejela je zelo hladen odgovor, češ da mora biti na testiranju, v nasprotnem primeru se ne bo mogla vpisati,« je razkril Barada, ki je nato poklical profesorja športne vzgoje na pedagoški fakulteti Stojana Puhalja; ta mu je zagotovil, da bodo imeli še en termin septembra.

»Odvrnil sem mu, da naj ne bo v prvem tednu tega meseca, saj bomo takrat na SP. Razpisali so ga za 8. september, ko je imela Tyra borbe na Finskem, na dan, ko je postala svetovna prvakinja. Ko smo izvedeli za ta termin, smo jim spet takoj pisali in prosili za drug termin, a ga nismo dobili. Zaradi tega je nato tudi niso sprejeli,« je zmajeval z glavo nekdanji vrhunski kikboksar in tekvondoist, več let tudi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Izjeme niso predvidene Z mariborske univerze so že pred časom sporočili, da sta oba datuma testov znana že od februarja in da so imeli kandidati dovolj možnosti prilagoditve svoje tekmovalne sezone. Ob tem so dodali, da izjeme niso predvidene zaradi zagotavljanja enakovrednega obravnavanja vseh prijavljenih kandidatov.

Tomaž Barada: Bila je na tleh

Čeprav so se za mlado Mariborčanko zavzeli mnogi (med drugimi tudi Katja Koren Miklavec, podpredsednica ter predsednica odbora za športnike in olimpijske vrednote pri OKS, ter ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh), to ni prav nič zaleglo. Na pedagoški fakulteti vztrajajo, da so avtonomni in da je to njihova odločitev. »Za nameček trdijo, da Tyra ni poslala zadostnega opravičila, kar ni res. Vsakič jim je odgovorila in prosila za dodatne termine, kar lahko dokažemo z dokumentacijo,« je poudaril 49-letni Mariborčan in pribil, da je pri tem najhuje to, da razred za športno treniranje sploh ni poln, kar pomeni, da njegova hčerka ne bi nikomur vzela mesta.

Kot je nadaljeval, je Tyra zelo potrta. »Bila je povsem na tleh. V šoli je takšna kot v športu, vsa leta je bila odlična, ničesar ni izpustila, če je že dobila štirico, ji je šlo na jok … Če za takšno učenko s takšnimi športnimi uspehi ne najdeš rešitve, potem je nekaj hudo narobe s sistemom,« je razmišljal Tomaž. Tako jim ni preostalo drugega, kot da so (po)iskali druge možnosti.

»Dobili smo več ponudb, eno s športne fakultete iz Kijeva, na kateri imajo poudarek na borilnih športih, drugo iz Beograda in tretjo iz Niša, ki je sicer na šanghajski lestvici univerz uvrščena precej visoko, bistveno višje kot, denimo, mariborska, ki je – mimogrede – izpadla iz top 1000,« je zaupal ponosni oče, ki je predvčerajšnjim odpeljal hčerko v Niš, kjer so jo ob vpisu pričakali odprtih rok. »Žalostno je, da sem moral peljati Tyro 740 kilometrov daleč, da sem jo vpisal na fakulteto, na kateri so prav tako potekli že vsi roki, pa naju je sprejel rektor in zaželel dobrodošlico. Ob tem se je čudil, da iz Slovenije odganjajo takšno športnico.«

Na takšen način se je izpostavil, ker si želi, da se takšne stvari ne bi dogajale tudi drugim. »Če bomo tako odganjali športnike, je nekaj res narobe. Razumem, da morajo biti določena pravila, ki pa jih je treba znati tudi prilagajati v izrednih primerih, kot je, denimo, nastop na velikem tekmovanju. Če Tyra ne bi prišla, ker bi bila na dopustu, bi vse to razumel. Kaj pa če bi bili takšni testi v času poplav in nekdo zaradi njih ne bi mogel priti? Bi zaradi tega ostal brez možnosti vpisa?« se je vprašal Barada.