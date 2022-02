Pripravljen na veliki met

Podiranje rekordov in zbiranje vzdevkov; Darryn Binder misli resno. Štiriindvajsetletni Južnoafričan je opravil zgodovinsko potezo, podpisal je pogodbo z ekipo WithU Yamaha RNF MotoGP in postal drugi dirkač v zgodovini športa, ki se mu je uspelo iz razreda moto3 prebiti neposredno v razred motoGP.

Kako se počutite po preskoku?

Prehod je vsekakor velik korak. To, da nikoli nisem vozil nečesa, kar je blizu motoGP, je super, saj nimam pričakovanj in preprosto uživam v vsakem trenutku. Vem, da imam vse, kar potrebujem, zato si moram vzeti čas za učenje in prilagajanje na nov tip motocikla. Zelo sem ponosen, da mi je uspelo neposredno napredovati, in ne morem se dovolj zahvaliti vsem, ki verjamejo vame in so mi omogočili to priložnost. Vsak dirkač sanja o prihodu v motoGP, da se to izvede na tak način, pa je skoraj nemogoče, zato je to res kul.

Kakšni so vaši prvi vtisi o motociklu motoGP?

Preprosto neverjeten je! Videti svojo številko na motociklu motoGP prvič v življenju je nekaj posebnega. Počasi se zavedam realnosti, da sem motoGP dirkač. Komaj čakam, da se začne sezona.

Od leta 2015 je nastopal v razredu moto3.

Kakšni so vaši cilji v 2022.?

Moj osebni cilj za leto 2022 je, da se čim več naučim in napredujem vsakič, ko sedem na motocikel. Seveda želim biti v boju za naslov novinca leta. Želim si iti korak za korakom in ne narediti ničesar norega, kar bi lahko oviralo moj napredek.

Kaj pomeni biti del ekipe motoGP?

Noro je biti del ekipe ​WithU Yamaha RNF MotoGP s toliko člani, ki imajo toliko izkušenj! To je vrhunec športa. Obdan sem z najboljšimi v poslu. To je preprosto neverjetno!

Kaj pričakujete od dejstva, da je vaš timski kolega izvrsten in izkušen dirkač Andrea Dovizioso?

Upam, da bom z Andreo tesno sodeloval in se od njega veliko naučil, saj ima veliko izkušenj. Prepričan sem, da se bova dobro razumela, in super je, da bom z njim delil garažo. Že med prvim testiranjem v Jerezu mi je dal nekaj nasvetov, kako se voziti z motociklom, da ga najbolje izkoristim.

Na novembrskem testiranju v Jerezu

Ste navdušeni, da se boste vrnili na dirkališča?

Počitnice so bile neverjetne. Vedno je lepo preživeti čas doma z družino in prijatelji, vendar komaj čakam, da se vrnem na svojo yamaho YZRM1. Še malo in začelo se bo. Res sem navdušen. Komaj čakam na testiranja v Sepangu in na to, da se bo končno le začelo!