Primož se ni ločil od zlate kolajne (FOTO)

»V teh časih, ko se zdi, da svet drvi v napačno smer in da je vse brez smisla, nam Primož kaže pot, dokazuje, da je z jekleno voljo mogoče premagati vse. Zato sem se odločila, da ga pozdravim in mu dam svoj globoki poklon,« je Meta iz Grosuplja pojasnila, zakaj je kot še približno tisoč ljudi prišla pričakat olimpijskega prvaka v vožnji na čas Primoža Rogliča. Mučenik iz Kisovca, princ človeških src in bržčas najbolj zaželeni slovenski zet, če le ne bi bil oddan svoji Lori Klinc, je s selektorjem Andrejem Hauptmanom z letalom Air France iz Pariza pristal malce pred poldnevom...