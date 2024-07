Posnetek, ob katerem se vam bo naježila koža: tako trener spodbuja Tadeja Pogačarja

Tudi na letošnji dirki po Franciji so vse oči uprte v slovenskega kolesarja, ki je trenutno vodilni v skupnem seštevku. Tadej Pogačar ima pred deveto etapo v Troyesu in okolici 33 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem Remcom Evenepoelom. Na četrti trasi, ki je dolga 199 kilometrov, od tega pa kar 32,2 trase bo potekalo po makadamskih odsekih, pa bodo oči uprte tudi v Primoža Rogliča, ki je na četrtem mestu in na lanskoletnega zmagovalca te trase Mateja Mohoriča.

Dirka po Franciji velja za eno najbolj zanimivih kolesarskih preizkušenj. Vse skupaj pa delajo še bolj zanimivo posnetki iz zakulisja, ki jih tu in tam razkrijejo ekipe. Tokrat je dogajanje v spremljevalnem vozilu Tadeja Pogačarja na kronometru delila ekipa Emirates UAE. Na posnetku je Pogačarjev trener, ki preko radijske povezave spodbuja našega kolesarja k čim boljšemu rezultatu. Vas zanima, kakšne besede mu je namenjal? Poslušajte v posnetku spodaj.