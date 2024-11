Polemika o spolu alžirske boksarke na OI še vedno traja

Alžirska boksarka Imane Khelif, ki se je na pariških olimpijskih igrah znašla v središču polemik o spolu, je sprožila pravni postopek zaradi medijskih poročil o razkritju zdravstvenih kartotek, je v sredo sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Poročila, objavljena v Franciji ta teden, trdijo, da ima 25-letna Khelif XY oz. moške kromosome.

Polemika o spolu se je vnela na igrah v Parizu avgusta, ko je Khelif v uvodnem dvoboju premagala Angelo Carini v 46 sekundah, Italijanka pa je zajokala in prekinila boj, potem ko je utrpela hudo poškodbo nosu.

To je privedlo do spora, ki je pritegnil komentarje politikov in osebnosti, od italijanske premierke Giorgie Meloni do avtorice Harryja Potterja JK Rowling in celo predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar.

Sprožila pravne postopke

»Povsem razumemo, da je Imane Khelif sprožila pravne postopke proti posameznikom, ki so komentirali njen položaj med olimpijskimi igrami v Parizu. Prav tako pripravlja tožbo kot odgovor na zadnje poročanje. Ne bomo pa komentirali medijskih poročil o nepreverjenih dokumentih, katerih izvora ni mogoče potrditi, vsaj dokler sodni postopki še potekajo,« je v izjavi zapisal Mok.

Iz Moka so po olimpijskih igrah dejali, da je Khelif na mednarodnih tekmovanjih več let nastopala v ženski konkurenci, vključno z olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 ter na svetovnih prvenstvih in turnirjih, ki jih je odobrila Mednarodna boksarska zveza (Iba).