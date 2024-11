Zdravniško poročilo: Imane Khelif ima testise, maternice pa ne

Komaj se je malo polegel prah okrog alžirske boksarke Imane Khelif, pa je v javnost pricurljalo zdravniško poročilo, ki je svetu razkrilo, kar so mnogi sumili že pred meseci. Poročilo sta že lani pripravila izkušena endokrinologa Soumaya Fedala in Jacques Young, v njem pa razkrivata, da je bila olimpijska prvakinja rojena s testisi, skritimi v trebušni votlini in mikro penisom, ni pa imela maternice.

Omenjena strokovnjaka sta še dodala, da je Imane ena od le peščice ljudi na svetu, ki imajo motnjo spolnega razvoja, ki se imenuje pomanjkanje 5-alfa reduktaze. Gre za dedno motnjo, ki povzroči motnje v presnovi testosterona v dihidrotestosteron, ta pa igra ključno vlogo pri razvoju moških zunanjih spolnih organov pri zarodku. Otroke, ki se rodijo s to motnjo, zato običajno vzgajajo kot deklice, čeprav njihova kromosomska slika tega ne odraža.

Težave lahko nastanejo v puberteti, ko deklice s to motnjo običajno razvijejo globlji glas, tudi postava in poraščenost začneta bolj spominjati na moško kot žensko. Kaj bo objava teh razkritij pomenila za Khelifovo in njeno športno kariero, ni znano, saj gre za povsem novo področje, omenjena motnja je namreč izredno redka in strokovnjaki si še niso edini, kako primere kot je Imane obravnavati.