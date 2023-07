Poka od samozavesti: Pogačar bo pokazal, komu ustrezajo Alpe

Športna Slovenija in kolesarski svet sta na nogah po zadnjih predstavah Tadeja Pogačarja (UAE) na 110. dirki po Franciji, na kateri lovi svojo tretjo zmago na Elizejskih poljanah. Do prvega dneva premora je 24-letnik s Klanca pri Komendi prikolesaril z zaostankom 17 sekund za nosilcem rumene majice Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma), a tudi z zaletom, ki bi ga moral v nadaljevanju ponesti mimo danskega branilca naslova.

Pogačar letos še ni osvojil rumene majice, so pa ta čas njegova srca ljubiteljev kolesarstva po svetu. Ti so po 5. etapi, v kateri je zaostajal 53 sekund za Vingegaardom, morda mislili, da je Tour 2023 odločen. A sledila sta ciljna vzpona – na Cambasque v 6. etapi ter na Puy de Dôme v deveti. Na obeh se je Slovenec otresel Danca in zaostanek za njim znižal na vsega 17 sekund.

Tour je živ in odprt, psihološki moment pa na Pogačarjevi strani. »Čutim, da imam moment, ne vem ali pred Jonasom, vendar se zelo dobro počutim, dober dan počitka je za mano, veselim se nadaljevanja dirkanja,« je Pogačar prek video povezave sporočil sedmi sili in tekmecem.

V Vingegaardovem taboru so izračunali, da slovenski as še nikoli ni bil tako močan v klanec kot v zaključku 9. etape, v katerem je »le« za 8 sekund ugnal Vingegaarda. »Ne vem, od kod te trditve, ne poznajo mojih številk iz treningov, ne vedo, kako težak sem, lahko ugibajo, a lahko rečem, da je to bila ena mojih boljših predstav, številke so bile zelo dobre, vendar ne najvišje, kar sem jih doslej dosegel,« je nadaljeval Pogačar, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ali se strinja z Vingegaardovimi trditvami, da Dancu bolj ustrezajo alpske etape, ki prihajajo konec tega in v začetku prihodnjega tedna.

Uživa kot še nikoli doslej

»Pred dirko sem preizkusil nekaj od teh klancev, na nekaterih sem že dirkal. Vsako leto sem boljši na dolgih klancih in v vročini, počakati moramo na zadnji teden, da bomo videli, komu je bolj všeč v Alpah,« Pogačar pričakuje, da bodo razsodile francoske ceste, na katerih mu je najlepše doslej, čeprav je že zmagal v letih 2020 in 2021.

»Uživam veliko bolj kot na zadnjih dveh Tourih, leta 2020 je bilo tu zame vse novo, a je tudi covid-19 nekoliko uničil vzdušje. Letos uživam, vedno manj je omejitev, vedno manj je pazljivosti, vedno bolj je to pravi Tour. Manj čutim pritiska glede dirkanja, tudi ekipa gre skozi dirko brez večjih težav,« se Pogačar počuti kot riba v vodi. Pred njim so tri prehodne etape, ki jih mora prestati brez nepredvidenih zapletov, v petek pa bo šel na vzponu na Grand Colombier po rumeno majico. »Upamo, da bo tako,« je še povedal Pogačar.