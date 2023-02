Pogačar zmaguje tudi, ko trenira

Niz zmag Tadeja Pogačarja se je končal pri številki pet. Potem ko je slovenski zvezdnik dobil zadnji preizkušnji v letu 2022 (Tre Valli Varesine in po Lombardiji) ter uvodne tri v novi sezoni (Jaen Paraiso Interior in 1. ter 2. etapo dirke po Andaluziji), je pobudo prepustil drugim. Vseeno se je veselil novega uspeha. V 3. etapi sončne poti (Ruta del Sol) je bil najboljši njegov moštveni kolega Tim Wellens.

Ekipa UAE se je v 161 km dolgi preizkušnji (Alcala de Guadaira-Alcala de los Gazules) osredotočila na branjenje Pogačarjeve rumene majice, vendar si je na vetrovni dan privoščila tudi udeležbo v pobegu dneva. Sprva je bil med ubežniki še Domen Novak, ki je zaostal in se pridružil kapetanu v glavnini, do konca pa je v ospredju vztrajal Wellens. Belgijec je poldrugi kilometer pred ciljem pospešil in slavil prvo zmago pri novem delodajalcu. Jeseni je k UAE prestopil iz ekipe Lotto Soudal.

Wellens bo v preostalih dveh etapah spet skrbel za to, da bo Pogačar varno in zmagovito prispel do cilja v Alhaurin de la Torreju. Če mu bo to uspelo, bo Pogi pri 24 letih in na začetku svoje pete sezone med profesionalci že dosegel mejnik 50 zmag. As s Klanca pri Komendi je pri številki 49 tudi po zaslugi zadnjega niza, med katerim je navdušil z navidezno lahkoto, s katero je odpravil tekmece.

»Na osnovni ravni pripravljenosti je Pogačar preprosto boljši od drugih. V tem delu sezone še nihče ni v vrhunski formi, tudi on ne. To so pripravljalne dirke, na katerih večina kolesarjev trenira za nekaj drugega, eni za pomladanske klasike, drugi za Tirreno–Adriatico ... Pogačar očitno niti trenirati ne zna več, ne da bi pri tem zmagoval,« je udarni začetek sezone svetovne številke ena v kontekst postavil Martin Hvastija, prvi slovenski zmagovalec etape na dirki po Andaluziji. Leta 2001 je dobil 4. etapo, kar je bila ena od njegovih treh zmag med profesionalci.

Dirka, kot je včasih Roglič

Čeprav Ruta del Sol ni dirka svetovne serije (kot dirka po Sloveniji sodi stopnico nižje, v kategorijo Pro), so za Hvastijo Pogačarjevi dosežki na njej sporočilni. »Ne vem, ali to počne načrtno ali nezavedno, a z zmagami straši konkurenco. Del tega so tudi spremembe tekmovalnega koledarja. Odločitev za Pariz-Nica namesto za Tirreno-Adriatico je pritisk na Jonasa Vingegaarda, s katerim se bosta udarila, čeprav Danec sprva tega ni pričakoval. Pariz-Nica pa je že dirka, na kateri je treba zmagati, da pokažeš pravo raven pripravljenosti,« je Hvastija prepričan, da se je začela psihološka bitka pred revanšo za lanski Tour, na katerem je Danec končal dvoletno Pogačarjevo vladavino.

Do starta v Bilbau 1. julija je še daleč in pričakovati je, da bo dotlej slovenski as slavil še kopico zmag. »Predvidevam, da resno razmišlja o zmagah na Milano-Sanremo in po Flandriji. To bodo prvi pravi cilji v sezoni, glavni pa bo stoodstotno Tour,« Hvastija razmišlja o Pogačarjevih ambicijah.

Se strinja z oceno tujih komentatorjev, da se Pogi po lanskem 2. mestu v Parizu zdi bolj lačen zmag? »Drži, dirka kot je pred leti Primož Roglič, ki se je držal načela, da se zmag ne prepušča, zmagaš vedno, kadar lahko. To ni nič slabega,« je Hvastija potegnil vzporednico med Pogačarjem in njegovim velikim domačim tekmecem, ki bo sezono začel 20. marca na dirki po Kataloniji.