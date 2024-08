Pogačar začel, Roglič naj dokonča slovenski trojček

Po zmagah Tadeja Pogačarja na Giru in Touru na vrsto prihaja še zadnja tritedenska dirka sezone, ki je največ uspeha doslej prinesla Primožu Rogliču. Zasavski as bo jutri začel 3.301,4 kilometra dolgo pot od Lizbone do Madrida, na kateri bo lovil že četrto zmago na Vuelti, prvo v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

Rogličeva letošnja želja je bila prvo zmagoslavje na Touru, vendar se je njegov boj za rumeno majico, ki jo je Pogačar osvojil tretjič, končal s hudim padcem v 12. etapi. Sprva so iz njegovega moštva sporočili, da je šlo le za hud udarec brez zlomov kosti in pretresa možganov, po koncu velike pentlje pa so razkrili, da si je Primož zlomil vretence.

Primož Roglič je nazadnje zmago na Vuelti slavil leta 2021 kot romar v Santiagu de Composteli. FOTO: Miguel Vidal/Reuters

Zato je bil njegov nastop na španskem krogu negotov do zadnjega, izpustil je predvideno generalko na klasiki San Sebastian, v začetku tega tedna pa so Rogličevi nemški delodajalci vendarle potrdili, da bo prišel v Lizbono, ki je leta 1997 gostila prvi začetek Vuelte na tujem, letos pa gosti petega.

Najbolj zveneče ima na startu bo Primož, manjkala pa bo prva trojica s Toura, poleg Pogačarja tudi Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. To pa še ne pomeni, da bo imel 34-letni Kisovčan, ki je španski krog dobil v letih 2019, 2020 in 2021, lahko delo na poti do četrte zmage, s katero bi se izenačil z rekorderjem Robertom Herasom (2000, 2003, 2004, 2005).

Čaka ga zanimiv boj s svojim nekdaj nepogrešljivim pomočnikom Seppom Kussom (Visma Lease a Bike), ki je Rogliču pomagal pri vseh štirih zmagah na tritedenskih dirkah (trikrat Vuelta, enkrat Giro), tokrat pa bo branil svojo lansko zmago, dogovorjeno znotraj ekipe Jumbo Visma. Nizozemska zasedba je po tem, ko je zlomila svojega edinega resnega tekmeca Evenepoela, slavila trojno zmago z Američanom slovenskih korenin pred Vingegaardom in Rogličem. S tem je zaokrožila tudi zgodovinski prvi trojček zmag ene ekipe na vseh tritedenskih dirkah v sezoni, pri čemer je bil kronološki vrstni red obraten, Roglič (Giro) pred Vingegaardom (Tour) in Kussom (Vuelta).

UAE brez Pogačarja lovi trojček

Letos sta pred španskim krogom v igri še dva trojčka, tudi slovenski, ki bi ga Roglič dopolnil po Pogačarjevih zmagoslavjih v Italiji in Franciji. S tem bi naši asi ponovili redek dosežek, saj so po drugi svetovni vojni le trikrat vse tri »grand toure« v sezoni dobili kolesarji iz iste državi, leta 1964 Francozi (Jacques Anquetil Giro in Tour, Raymond Poulidor Vuelta), leta 2008 Španci (Alberto Contador Giro in Vuelta, Carlos Sastre Tour) in leta 2018 Britanci (Chris Froome Giro, Geraint Thomas Tour in Simon Yates Vuelta).

Kolesarji ekipe UAE, ki so Tadeju Pogačarju pomagali do zmage na Touru, bodo v Španiji močni Rogličevi tekmeci. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Zasavski orel se na dirke vrača po grdem padcu na Touru. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Možna je tudi ponovitev lanskega ekipnega trojčka, saj Pogačarjeva ekipa UAE na vrh meri tudi brez slovenskega kapetana. Kljub njegovi odsotnosti bo imelo moštvo, ki je letos slavilo že 63 zmag (od tega 21 Pogačar), izjemno močno osmerico z več potencialnimi zmagovalci tritedenske dirke.

Kapetansko vlogo naj bi si delila João Almeida in Adam Yates, pri čemer bo, ker se bo dirka začela z vožnjo na čas v Lizboni, na startu večji poudarek na portugalskem asu. Roglič pa bo moral biti pozoren tudi na Isaaca del Tora, 20-letnega vzhajajočega mehiškega zvezdnika, ki je lani tako kot leta 2018 Pogačar dobil Tour de l'Avenir in bo ognjeni krst na tritedenskih dirkah doživel na Vuelti. Pogi ga je leta 2019 prestal s tremi etapnimi zmagami in končnim 3. mestom.

Sicer pa bodo na startu številni kolesarji, ki bodo poskušali izkoristiti odsotnost težko premagljive prve trojice s Toura in možnost, da Roglič po padcu v Franciji ni stoodstotno pripravljen. Navsezadnje to velja tudi za njegova moštvena kolega Aleksandra Vlasova in Danija Martineza, ki naj bi pri rdečih bikih vskočila kot kapetana, če Rogli ne bi šlo vse po načrtih. V boj za rdečo majico bi se bržkone radi vpletli tudi Carlos Rodriguez (Ineos), Richard Carapaz (EF Education), Mikel Landa (Soudal Quick Step) in Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).