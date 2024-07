Pogačar pred alpsko bitko oddal rumeno majico

Razplet 3. etape Toura je bil pravi simbol kolesarske globalizacije. Na zadnjem italijanskem cilju 111. dirke po Franciji v Torinu je zgodovinsko prvo etapno zmago za Eritrejo in za temnopolte Afričane slavil Biniam Girmay (Intermarche Wanty), Richard Carapaz (EF Education Easy Post) pa je kot prvi Ekvadorec oblekel rumeno majico. Za to se mora zahvaliti tudi Tadeju Pogačarju (UAE), ki jo je želel oddati pred prvo alpsko bitko.

Po dveh vročih in razgibanih etapah s ciljema v Riminiju in Bologni je v Italiji sledila še najdaljša, 230,8 km dolga preizkušnja od Piacenze do Torina. Da sta že uvodna dneva dodobra načela številne kolesarje, je potrdila umirjenost karavane, v kateri vse do zaključka ni bilo omembe vredne akcije. V njem pa je na žalost pokalo tudi zaradi padcev.

Zadnji je dodobra razredčil sprintersko konkurenco, v kateri na koncu ni bilo več najbolj pričakovanih mojstrov hitrosti Jasperja Philipsena (Alpecin Deceuninck), ki je lani prevladoval na Touru s štirimi zmagami, in Marka Cavendisha (Astana), ki lovi rekordno 35. zmago na veliki pentlji. Vendar to ne zmanjšuje pomena Girmayeve zmage, za katero je ugnal Fernanda Gavirio (Movistar), Arnauda de Lieja (Lotto Dytny), Madsa Pedersena (Lidl Trek) …

»Ko sem začel kolesariti, je bil Tour de France zame vse. Niti v sanjah si nisem mogel predstavljati, da bom kdaj del njega, zdaj pa tudi ne morem verjeti, da sem na svojem drugem Touru dobil sprint glavnine. Zahvaliti se želim svoji družini, svoji ženi ter vsem eritrejskim in afriškim navijačem. Moramo biti ponosni, ker zares postajamo del največjih dirk. Slavili smo že nekaj velikih zmag, to je naš čas. To pomeni zelo veliko, ta zmaga ja za vse Afričane,« je povedal 24-letni Girmay, ki se je vrnil na veliko sceno, potem ko je leta 2022 že dobil klasično dirko Gent–Wevelgem in etapo Gira.

Izplačalo se je tvegati

Svojevrstna vrnitev je tudi Carapazova rumena majica, čeprav je prva ekvadorska. Z njo je 31-letnik po slabši sezoni 2023 spomnil, zakaj je leta 2019 dobil Giro in leta 2021 osvojil olimpijsko zlato na cesti. Vodstvo na Touru je prevzel z enakim skupnim časom, kot ga imajo Pogačar, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ima pa najboljši seštevek etapnih uvrstitev.

Moje sanje so bile nositi rumeno majico na največji dirki na svetu.

Da se želi rumene oprave znebiti za kakšen dan, je Pogačar pokazal, ko se je v zadnjih kilometrih umaknil iz ospredja, Carapaz pa se je do cilja drenjal s sprinterji. »To je presenečenje za nas. Pričakovali smo, da bo težko, vendar sem se počutil zelo dobro in izplačalo se je tvegati. Moral sem poskusiti, naša ekipa je opravila izjemno dobro delo vse do zaključka. Zelo sem vesel, moje sanje so bile nositi rumeno majico na največji dirki na svetu,« je povedal Carapaz, ki bo rumen morda le en dan. Na vrsti je alpska etapa z vzponom na Galibier, v kateri bosta v glavnih vlogah bržkone spet Pogačar in Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).