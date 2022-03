Pogačar in Roglič za slavo v Sanremu

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta vsak na svojih frontah udarno začela sezono 2022. Pogi je nastopil na treh dirkah svetovne serije po UAE, Strade Bianche in Tirreno–Adriatico ter dobil vse tri, Rogla je bil najboljši ob edinem letošnjem nastopu na najvišji ravni na cestah od Pariza do Nice. Poti slovenskih zvezdnikov se bodo danes prekrižale. Oba bosta na startu 113. dirke Milano–Sanremo.

Največja in najdaljša italijanska enodnevna preizkušnja (293 km) bo tudi najbolj slovenska letošnja dirka. V karavani bo šest od sedmih Slovencev iz ekip svetovne serije – Pogačar, Jan Polanc (oba UAE), Roglič (Jumbo Visma), Matej Mohorič, Jan Tratnik (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange). V svetovni kolesarski javnosti duhove najbolj buri nepremagljivi Pogačar, ki je tekmece v velikem slogu premagoval na domala vseh terenih. Zdaj je veliko vprašanje, ali mu to lahko uspe tudi na prvem spomeniku sezone, ki mu po prerezu trase ne ustreza. Milano–Sanremo je dirka, ki jo je najlažje končati, vendar je na njej najtežje zmagati, pravi več desetletij stara kolesarska modrost.

Ker proga razen dolžine ni posebno selektivna, lahko na koncu v ospredju ostanejo vsi profili kolesarjev, od sprinterjev do hribolazcev. Nemalokrat ne zmaga najmočnejši, temveč tisti, ki je ubral pravo taktiko. Kakšna bi morala biti Pogačarjeva?

»Lahko se sam odpelje proti cilju, to je Vincenzo Nibali pokazal pred štirimi leti. Zadnji vzpon na Poggio je relativno lahek, le zadnjih 800 metrov pred vrhom je bolj strmih, tam je mogoče narediti nekaj razlike, ki pa se jo meri v nekaj sekundah. Ali bo to dovolj, da pride do cilja, bo odvisno od položaja za njim – koliko sprinterjev bo še v igri, koliko pomočnikov bodo ti še imeli na voljo za lov,« je nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija orisal najboljši scenarij za Pogačarja.

Belgijec ni nepremagljiv

»Največ možnosti, da mu to preprečita, imata Roglič in njegov moštveni kolega Wout van Aert, drugih dovolj močnih kolesarjev tačas ne vidim,« Hvastija napoveduje boj prve trojice z jakostne lestvice Svetovne kolesarske zveze. Za slovenske navijače bi bil kajpak sanjski scenarij, če bi se v klanec odpeljala le Slovenca in se med seboj udarila za zmago.

»Tudi to se lahko zgodi, saj sta si Pogačar in Roglič zelo podobna, med njima odločajo malenkosti. Vendar je van Aert v izjemni formi in je prvi favorit, če pride do sprinta. Na papirju je Belgijec najmočnejši, vendar sta tudi Slovenca izjemno hitra, ne nazadnje sta oba v sprintu dobila Liege–Bastogne–Liege, Pogačar je le za kakšen centimeter proti van Aertu izgubil dvoboj za srebro na OI,« je trojico primerjal direktor slovenskih reprezentanc.