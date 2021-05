Pogačar bo pribrzel v Slovenijo

Z Andrejem Hauptmanom trdo delata. FOTO: UAE Emirates

Čakali jasno in glasno potrditev

Medtem ko se karavana Gira bliža Sloveniji, seinna višini pripravljata na vrhunec sezone, Tour de France, na katerem je spet pričakovati slovenski dvoboj za zmago. Rogla je že skoraj dva tedna v Sierri Nevadi,je pred nekaj dnevi prispel v Sestriere, iz katerega se bo spustil za start dirke po Sloveniji.Roglič bo daleč od oči javnosti do začetka dirke po Franciji 26. junija v Brestu, saj dotlej v načrtu nima nobene dirke, sklepne višinske priprave bo kot lani opravil v Tignesu. Tudi Pogačar je ostal zvest italijanski pripravljalni bazi, v kateri je pilil formo, ki mu je lani prinesla rumeno majico. Ob tem je na veselje ljubiteljev kolesarstva pri nas potrdil, da prihaja na dirko po Sloveniji, na kateri bo od 9. do 13. junija lovil svojo prvo zmago.Brez dvoma pa je njegov prvi cilj, da se čim bolje pripravi na branjenje največje zmage v karieri. Zato je s slovenskim selektorjem in športnim direktorjem pri ekipi UAEproučil nekatere od ključnih etap Toura. »Tako Tadej kotmarljivo trenirata v Sestrieru. Prej smo bili v Franciji, preštudirali smo vse tri pirenejske etape, traso prve vožnje na čas v 5. etapi, šli smo tudi na Mont Ventoux. Spoznati moramo še traso vožnje na kronometer v 20. etapi, vendar bomo to opravili 22. junija, ko bomo na poti na start Toura,« je o Pogačarjevem spoznavanju trase velike pentlje – to delo je v zadnjih tednih opravil tudi Roglič – razkril Hauptman.Kot kaže, bo Rogličeva forma neznanka do prvih preizkušenj v Franciji, vpogled v Pogačarjevo pripravljenost pa bomo dobili na domačih cestah. Že nekaj tednov je bila javna skrivnost, da zmagovalec Toura prihaja na 27. dirko po Sloveniji, a prireditelji niso želeli prehitevati dogodkov. »Neformalna zagotovila, da bo prišel, smo imeli že prej, vendar smo čakali na uradno potrditev. Govorimo o zmagovalcu Toura, stvari morajo biti jasne in usklajene. Če bi aprila trdili, da Tadej pride, in bi se izkazalo drugače, bi bili neverodostojni,« je povedal direktor dirke po SlovenijiMed štirimi ekipami iz svetovne serije bo na startu tudi Bahrain Victorious, s katero se je obetal nastop, ki bi bil na papirju Pogačarjev najnevarnejši tekmec. Zlomljeni ključnica in pet reber ob padcu na Giru so mu prekrižali načrte, je pa še upanje za slovenskega srečnika v nesreči, ki jo je pri precej hujšem padcu odnesel z lažjim pretresom možganov in odrgninami. »Landove poškodbe so prehude, upamo pa še, da bo Mohorič okreval pravi čas. Ne vemo še, s katerimi kolesarji bodo prišle ekipe svetovne serije, dirka pa bo brez dvoma zanimiva. V konkurenci bo osem ekip profesionalne ravni, ki v boju s Pogačarjem ne bodo imele kaj izgubiti. Gotovo ne bodo čakale na to, kaj bo storil Tadej, temveč bodo poskušale z napadi. Ekipa UAE se bo morala potruditi za zmago,« je o dodatni motivaciji Pogačarjevih tekmecev povedal Fink.