Podprvaki proti Vitorii, ki je brusila Zahovića

Na evropskem nogometnem odru bosta po sinočnjem Olimpijinem gostovanju v bolgarskem Razgradu pri Ludogorcu drevi v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo zaplesala še Celje in Maribor. Slovenski podprvaki Celjani bodo doma (20.00) gostili favorizirano Vitorio Guimaraes, pol ure prej bodo Mariborčani v Luksemburgu začeli dvoboj proti Differdangeju.

»Imamo moštvo za prvaka,« je celjskim navijačem polaskal Albert Riera, ki je moral na hitro zlesti pod kožo tudi nogometašem. Skozi podobno izkušnjo je šel lansko leto, ko je z Olimpijo izločil prav letošnjega mariborovega izzivalca, Differdange. Toda portugalska Vitoria je nekaj drugega, razred ali dva močnejša in prekaljena v evropskih bitkah.

Vitoria se je lani v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo spotaknila ob splitski Hajduk po gostujočem porazu z 1:3 in domači zmagi z 1:0.

Vitoria ima močno povezavo s slovenskim nogometom, saj je pred 30 leti iz beograjskega Partizana pripeljala Zlatka Zahovića. Kot vsi portugalski klubi jo odlikuje razvojna filozofija, vzgoja in uveljavitev igralcev, a hkrati je tekmovalna in na Portugalskem sodi v zgornji kakovostni razred. S 44,5 milijona evra vrednim moštvom je proti Celju, ki je ovrednoteno na le 6,95 milijona €, v vlogi izrazitega favorita. Celjani imajo svojo računico in adute. Prvi je zgodnji evropski termin, ki ni po godu Portugalcem, drugi je ambicioznost, tretji Riera.

Celjski igralni potenciali so pravšnji tudi za »rock'n'rol«, ki so ga pogrešali domači navijači. Pod Špančevo taktirko bo v ospredju nadzor igre z žogo v nogah. Mario Kvesić, Aljoša Matko, Luka Bobičanec, Chukwubuikem Ikwuemesi, Žan Karničnik in drugi Celjani ter Riera se zavedajo, da v večini prvin zaostajajo za tekmeci, a so za evropsko bitko tako nabrušeni, da lahko odločitev o zmagovalcu preložijo na povratno tekmo čez teden dni. To je tudi izhodiščni načrt proti šestouvrščenem moštvu portugalskega prvenstva v minuli sezoni, ki ima v 20-letnem branilcu Andréju Amaru najdražjega nogometaša (6 milijonov €).

Vijolični preudarno in s trdnih tal

»Ničesar še nismo opravili,« je pred poletom proti Luksemburgu spomnil prvi mož vijolične odprave, trener Damir Krznar. Mariborčani gredo v prvo bitko odlično razpoloženi, toda trdno na tleh. Predvsem jim je po odličnem startu v sezono padlo težko breme s hrbta in se lahko bolj umirjeno ter brez stresa pomerijo z boljšimi in tehnično dovršenejšimi tekmeci, kot so bili Maltežani, je ocenil Krznar.

Tudi on si veliko obeta od Arnela Jakupovića, strelca štirih golov na zadnjih dveh tekmah. »Potrjuje zgodbo o napadalcih, ki ob vstopu v niz golov enostavno plujejo na tem valu. Upam, da se bo Jakupoviću priključil še kdo,« se nadeja trener, ki zaradi viroz in poškodbe ne bo mogel računati na Josipa Iličića, Marka Božića in Blaža Vrhovca.