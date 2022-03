Planica lovi rekord, Slovenci zmago

Če se v zvezi s Planico, ki bo od četrtka do nedelje gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih oziroma poletih, najprej osredotočimo na šport, potem večino verjetno zanima, ali bo mogoče tokrat na letalnici bratov Gorišek izboljšati svetovni rekord. Tomi Trbovc, predstavnik za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), že ve odgovor.

»Novi svetovni rekord bo padel v soboto ob 10.15,« je Trbovc napovedal že na četrtkovi novinarski konferenci planiških prirediteljev v Celovcu, včeraj pa ponovil še za predstavnike slovenske sedme sile. Toda Aljoša Dolhar, vodja tekmovanja v Planici, je bil nekoliko bolj zadržan.

»Svetovnega rekorda ni mogoče izsiliti, ampak se zgodi, ko se zanj pokrijejo vsi dejavniki. Mi bomo tako kot vsako leto znova naredili vse, da bo letalnica pripravljena optimalno,« je zatrdil Dolhar in pristavil, da je vremenska napoved za zdaj optimistična, saj naj bi bile temperature relativno visoke, te pa s seboj prinašajo vzgornik. Morebitnih težav s premočnim vetrom v dolini pod Poncami, ki je v preteklih letih večkrat prekrižal načrte tako organizatorjem kot skakalcem, zaenkrat (še) ni na obzorju.

»Govoril sem tudi z našimi letalci in bil prijetno presenečen nad tem, kako zelo osredotočeni in željni so poleteti daleč,« je zaupal vodja spektakla v Planici in dodal, da so ti trije faktorji, torej odlično pripravljena letalnica, ugodne vremenske razmere in izvrstni letalci, potrebni za dosego nove najboljše znamke na svetu, pri čemer ne gre prezreti pomembne vloge tekmovalnega razsodišča. Že debelih enajst let si sicer sloves največ naprave na svetu lasti vikersundska pošast (od 243 metrov Norvežana Johana Remna Evensena iz februarja 2011 do 253,5 metra avstrijskega šampiona Stefana Krafta izpred petih let).

Varnost na prvem mestu

»Vsi si želimo, da bi se svetovni rekord vrnil v Planico, ki je že predolgo brez njega. Toda upoštevati je treba, da je varnost na prvem mestu, prek nje pa ne bomo šli,« je še poudaril Dolhar. Proračun štiridnevnega tekmovanja na letalnici bratov Gorišek bo znašal 2,8 milijona evrov, kar pomeni, da bo znova približno takšen, kakršen je bil v časih pred epidemijo koronavirusa.

»Verjamem, da bodo gledalci, ki so duša planiške prireditve, prispevali lep delež k temu z nakupom vstopnic in navijaških artiklov, določen del pa si obetamo tudi od gostinske dejavnosti na samem prizorišču,« je razkril generalni sekretar prireditve Tomaž Šušteršič in opozoril, da lahko tisti, ki imajo še stare vstopnice ali vrednotnice, te zamenjajo ali unovčijo do vključno srede (23. t. m.), ko bo tudi preizkus letalnice.

Za spektakel v Planici se je prijavilo 72 skakalcev iz 16 držav, znanih je že tudi vseh 13 Slovencev. Ob Anžetu Lanišku (221,5 m), ki je bil kot drugi za Kraftom (225,5 m) naš najboljši v včerajšnjih kvalifikacijah za današnjo tekmo v Oberstdorfu (tudi jutrišnja se bo začela ob 16. uri), ter Petru Prevcu (219,5 m/7.), Žigi Jelarju (209,5 m/9.), Lovru Kosu (209 m/10.), Cenetu Prevcu (212 m/16.), Timiju Zajcu (202 m/17.) in Domnu Prevcu (211 m/30.) bodo v četrtkovih kvalifikacijah pod slovensko zastavo leteli še Tilen Bartol, Jan Bombek, Žak Mogel, Bor Pavlovčič, Anže Semenič in Patrik Vitez.