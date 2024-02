Peter Prevc presenetil tudi Krafta

Peter Prevc je spet na vrhu. Poslavljajoči se slovenski skakalni šampion vodi v posebnem seštevku za svetovni pokal v smučarskih poletih! Po dveh posamičnih tekmah na letalnici v Oberstdorfu si namreč po točkah deli prvo mesto s svetovnim prvakom, rekorderjem in vodilnim v skupni razvrstitvi, Avstrijcem Stefanom Kraftom. Le kdo bi si mislil?

Najstarejši od bratov Prevc je s sijajnimi poleti in odličnima drugima mestoma minuli konec tedna na velikanki Heinija Klopferja presenetil vse po vrsti. Na največji nemški napravi je letel kot navit. Če bi upoštevali zgolj daljave (brez vetrne in zaletiščne izravnave), bi 31-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih obakrat stal na najvišji stopnici.

Celo reprezentančni kolegi, ki s skupnih treningov dobro vedo, česa vse je še vedno sposoben, so le debelo gledali, ko so videli, kako daleč je jadral. Kakor v svojih najboljših časih. Od daleč je bilo videti, kot da so mu vsi skupaj s Kraftom in Rjojujem Kobajašijem na čelu tudi iskreno privoščili uspehe, ko so mu čestitali.

Ko je Peter sporočil, da končuje kariero, se je očitno znebil nahrbtnika.

»Da zna Timi Zajc dobro leteti, smo vedeli. Zato pa me je presenetil Peter Prevc. Da je kot vodilni po uvodni seriji prve tekme v finalu prikazal še en tako vrhunski nastop, je vredno vsega spoštovanja,« se je pred našim asom priklonil tudi njegov veliki tekmec v boju za mali kristalni globus Kraft, ki je v nedeljo tik pred Petrom slavil že jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu. Mimogrede: zdaj sta pred 30-letnim Avstrijcem le še njegov rojak Gregor Schlierenzauer (53) in Finec Matti Nykänen (46), a jih ni malo, ki menijo, da bo prehitel oba.

Finale v Planici bo čustvena veselica

Med Slovenci pa bo najstarejši od bratov Prevc, kar zadeva zmage (23), še lep čas na vrhu. Nad njim minuli konec tedna niso skrivali navdušenja niti nekdanji tuji asi in strokovni komentatorji, ki so »kar tekmovali med seboj«, kdo ga bo bolj pohvalil. »Pri Petru je bilo tokrat vse videti tako zelo lahkotno in preprosto, čeprav to v resnici nikakor ni,« je Prevčev nedeljski finalni polet na nemški televizijski postaji ARD pospremil Sven Hannawald.

Da »zlati orel« iz Selške doline še ni rekel zadnje, je na avstrijski nacionalni televiziji (ORF) ugotavljal tudi Andreas Goldberger, medtem ko je Werner Schuster med prenosom tekem na Eurosportu pri Petru opazil zanimivo spremembo. »Zdi se mi, da se v zadnjem obdobju pogosteje smeji. Vidi se, da zdaj spet zelo uživa v skokih,« je ocenil 54-letni Avstrijec, ki ima svojo razlago za preporod slovenskega rekorderja.

»Ko je Peter sporočil, da končuje kariero, se je očitno znebil težkega nahrbtnika. Od takrat skače sproščeno, kar je ključ do uspeha,« je Schuster predstavil svoj pogled na najstarejšega od bratov Prevc in pogled že usmeril proti finalu svetovnega pokala v Planici (od 21. do 24. marca), zadnjemu za slovenskega šampiona: »To bo velika veselica, Petrova poslovilna tekma pa bo zelo čustvena. Že na novinarski konferenci, na kateri je napovedal, da bo svoje smuči postavil v kot, sem videl solzne oči, zato kar pripravite robčke ...«