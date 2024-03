Tako se je predsednica Pirc Musar poklonila Prevcu, oglasil se je tudi Janša (FOTO)

Danes je za slovenski šport poseben dan. Dan, ko je skakalne smuči postavil v kot veliki Peter Prevc. V Planici je bilo čustveno. Solz ni manjkalo. Vsi so se v en glas zahvaljevali Petru in mu čestitali za fantastično kariero, v kateri je med drugim postal tudi skupni zmagovalec v svetovnem pokalu. Ob Petrovem slovesu so se na družbenih omrežjih oglasili tudi politiki, ki so imeli zanj sporočilo. Med drugim so se oglasili predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob in predsednik stranke SDS Janez Janša.

Pirc Musarjeva se je s Prevcem tudi srečala v Planici, kjer mu je poklonila zares lepo darilo - džezvo z njegovim imenom in kavo. Ob tem je na družbenem omrežju X zapisala: »Dragi @peterprevc, čestitke za izjemno kariero, predanost športu in vse nepozabne trenutke, ki so povezali Slovenijo. Slovo je bilo ganljivo, solze na naših obrazih so bile tako pogoste kot slovenske zastave v #Planica. Zdaj, ko bodo jutra bolj umirjena in daljša, bosta lahko z Mino spila kakšno kavo več.«

Golob je na instagramu objavil sliko, na kateri sta s Petrom prešerne volje pokramljala, zraven pa je zapisal: »Hvala, Peter.«

Tudi Janša se je Petru zahvalil na podoben način. Na družbenem omrežju X je zapisal: »HVALA PETER«. Objavo je tudi pripel na vrh svojega profila, ki ga bo očitno krasila še nekaj časa.

Z enakimi besedami kot Golob in Janša se je na Petrovo upokojitev odzvala tudi Alenka Bratušek, ki je na družbenem omrežju X zapisala: »Hvala, Peter.«