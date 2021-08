Peklenski ritem francoskega vraga

Francozu v prid govori tudi tradicija

Quartararo beži že za 65 točk Vrstni red za svetovno prvenstvo (12/19):

1. F. Quartararo (Fra, Yamaha) 206

2. J. Mir (Špa, Suzuki) 141

3. J. Zarco (Fra, Ducati) 137

4. F. Bagnaia (Ita, Ducati) 136

5. J. Miller (Avst, Ducati) 118

Francoski vrag, kakor tudi kličejo, je po sušnih dveh mesecih (upoštevajoč enomesečni premor) spet okusil slast zmage za svetovno prvenstvo v motociklističnem razredu motoGP. Na veliki nagradi Velike Britanije je Yamahin zvezdnik včeraj kakor pravi hudič narekoval peklenski ritem, ki mu nihče od tekmecev ni bil kos.Quartararo je šel minuli konec tedna v Silverstonu dejansko od pekla do nebes. Na drugem treningu je namreč spektakularno padel, pri čemer si je – kot je bilo videti v počasnem posnetku – grdo zvil levi gleženj. Bolečine so bile tako hude, da ni mogel sam odkorakati s prizorišča nesreče; s proge je odšepal s pomočjo enega od delavcev na dirkališču.»Zaradi petkovega padca sem izgubil nekaj samozavesti, zaradi česar sem se v kvalifikacijah še nekoliko lovil. Toda kljub temu sem globoko v sebi vedel, da sem lahko hitrejši od tekmecev. In dejansko sem se nato med dirko na motorju znova počutil odlično,« je Quartararo razkril, kako je predelal grd padec in se vrnil v zmagovite tirnice.Po peti letošnji zmagi in skupno osmi med svetovno elito, s katero je potrdil vodstvo v točkovanju za SP, kajpak ni skrival navdušenja. »To je fantastičen uspeh za mojo celotno družino in ekipo, posvetil pa bi ga svojemu mehaniku, ki ni mogel priti sem,« je poudaril 22-letni as iz Nice, za katerim sta v cilj pridrvela Španca(Suzuki, + 2,663) in(Aprilia, + 4,105).Quartararo je z včerajšnjim podvigom storil velikanski korak k osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka v kategoriji motoGP. V skupni razvrstitvi ima namreč že 65 točk naskoka pred španskim branilcem lovorike(Suzuki), ki se je moral tokrat sprijazniti z devetim mestom. Zdi se, da francoskega vraga očitno letos res nihče več ne more ustaviti na poti do šampionskega pokala. Kdor je namreč v zadnjih 23 letih vodil po dvanajstih dirkah kakor zdaj Quartararo, se je na koncu veselil tudi naslova svetovnega prvaka.