Mednarodni zimskošportni teden (Semaine des Sports d'Hiver) v francoski alpski metropoli Chamonixu so januarja leta 1924 priredili v povezavi s poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je to mednarodno prireditev po umiku Pierra de Coubertina za nazaj uradno priznal za prve zimske olimpijske igre (ZOI). Drugi predsednik in ustanovitelj olimpijskega gibanja je zamisel o zimskih igrah namreč zavračal, češ da jih v antiki ni bilo. Glede na vse okoliščine, ki so spremljale nastanek prve Jugoslav...