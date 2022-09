Patrik Divković: Že slovenska št. 1? Ne, to je še vedno Ivan!

Ko je Patrik Divković (do 87 kg), bronasti z majskega evropskega prvenstva v Manchestru, pred dnevi prejel vprašanje, ali je že št. 1 v slovenskem (olimpijskem) tekvondoju, je odkimal z glavo. »Ne, to je še vedno Ivan (Trajković), ki je olimpijec,« je Divković s prstom pokazal na izkušenejšega reprezentančnega sotekmovalca iz Slovenske Bistrice, ki je 1. septembra dopolnil 31 let.

Hkrati je dal osem let mlajši Vrhničan jasno vedeti, da si tudi sam bolj kot vse želi nastopiti na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. Z nedeljsko zmago na tekmovanju za svetovni pokal v Ljubljani je Patrik naredil nov korak proti največji športni prireditvi čez slabi dve leti v francoski metropoli.

»Turnir v Ljubljani je med vsemi moj najljubši, kajpak zaradi sorodnikov, prijateljev in klubskih kolegov, ki pridejo navijat zame v Tivoli. Zavoljo njihove bučne podpore imam še toliko večjo željo, da jim pokažem, kaj znam,« je dejal Divković in pristavil, da odprto prvenstvo Slovenije obožuje tudi zato, ker si je na njem priboril prvo (zlato) kolajno med člani.

»Leto pozneje sem jo ubranil, zdaj pa sem še tretjič zapored osvojil prvo mesto. Ne vem, ali je že komu uspelo trikrat zapored zmagati na istem turnirju. To je zagotovo nov mejnik, kar zadeva slovenske tekvondoiste,« je bil 23-letni član logaškega kluba Tempo upravičeno ponosen nase.

Velika pričakovanja bo imel tudi na novembrskem svetovnem prvenstvu v Guadalajari. »Potem ko sem osvojil kolajno na EP, želim po njej poseči še na SP, ki prinaša največ točk v kvalifikacijah za OI v Parizu, kar je moj naslednji veliki cilj. Zaradi tega bi bil dober rezultat v Mehiki še kako dobrodošel,« je poudaril Divković in glede svoje pripravljenosti ocenil, da je zdaj pri približno 75 odstotkih. »To pomeni, da imam še 25 odstotkov rezerve in slaba dva meseca časa, da dvignem formo. Vrhunec pripravljenosti načrtujem prav za SP, ki bo zame najpomembnejše letošnje tekmovanje.«

Zaradi košarke imel glavobol

Glede novega točkovanja v tekvondoju, v katerem zdaj vsaka runda šteje posebej (kot v tenisu nizi), zmaga pa tisti, ki dobi dve rundi, si še ni ustvaril mnenja. »Že marca sem bil na tekmi v Španiji, kjer so preizkušali to novo pravilo, pred kratkim sem se z njim spoznaval tudi na veliki nagradi v Franciji. Nimam še pravega občutka, zato je prezgodaj za to, da bi lahko rekel, ali mi je nov način točkovanja všeč ali ne. A kar je, je, treba ga je sprejeti in se mu čim bolj prilagoditi,« je povedal vrhniški as, ki med svojimi prednostmi izpostavlja dobro taktično bojevanje. Zaradi tega bi mu utegnilo biti novo pravilo pisano na kožo.

Patrik velja tudi kot velik ljubitelj košarke, zato je z zanimanjem spremljal nedavno evropsko prvenstvo. Toda ... »Potem ko je slovenska reprezentanca v četrtfinalu izgubila s Poljsko, sem zelo slabo spal. Imel sem tudi malo glavobola, saj sem res upal in verjel, da se bodo naši košarkarji prebili najmanj v polfinale. Na žalost so imeli slab večer ...«