Odlični slovenski strelec dobil ime po znani pesmi

Pomladnih 22 točk uvršča nogometni klub Kalcer Radomlje na 4. mesto najuspešnejših v drugem delu sezone 1. SNL. Pomladnih 8 golov pa najboljšega strelca Radomljanov Esterja Soklerja na drugo mesto za vijoličnim bombarderjem Žanom Vipotnikom. Današnji dvoboj 34. kroga 1. SNL v Domžalah je za 23-letnega Posavca lepa priložnost, da odlično sezono zaokroži v velikem slogu in z golom proti Olimpiji.

Tudi Celjanom Sokler v tej sezoni še ni zabil gola. Morda ga ni smel, saj je bil minulo sezono še član celjskega moštva, za katerega je dosegel šest golov. Premalo za napadalca, a vendar toliko, da bi si zaslužil več zaupanja ali bonus za novo sezono. Poleti je raje izbral drugo pot, pri Radomljanih se je nadejal več minut, več golov. Jesen ni šla v to smer, pri bivšem trenerju Nerminu Bašiću je igral veliko, zabil le en gol. Pod taktirko trenerja Oliverja Bogatinova je »poletel« in spomladi ujel osem golov na desetih tekmah, tri na zadnjih treh. Od celjskih napadalcev je za gol boljši le Aljoša Matko z 10 goli, devet jih je dosegel Charles Ikwuemesi.

»V pogodbi je 'tisk z malimi črkami', ki pravi, da proti Celjanom v tej sezoni ne smem igrati. In nisem. Ne vem natančno, ampak mislim, da nimam dosmrtne prepovedi,« je zares in na koncu tudi za šalo pojasnil še eden od izvrstnega rodu mladinskega moštva Krškega, v katerem so bili Jan Gorenc (Eupen, Belgija), Vanja Drkušić (Soči, Rusija), Luka Guček (Černomorec, Ukrajina) in Luka Kerin (Bravo).

Gol proti Olimpiji je velik motiv in razkriva, po kakšnem scenariju bi ga lahko zabil. »Najbolje se znajdem, ko napadam po sredini. Ustreza mi igra z dvema napadalcema in na nasprotne napade. Jeseni mi ni šlo, ker sem igral na položaju krilnega napadalca. Olimpija je bolj ranljiva v zadnji liniji, ki je visoko postavljena, takšna postavitev je idealna za bliskovite pobege,« je skoraj po trenersko opisal, kaj bi se ali se bo dogajalo na igrišču.

Na Bonifiki derbi za Evropo Pari 34. kroga: Maribor – Mura (sinoči); danes: Radomlje – Olimpija (17.30), Gorica – Celje (20.15); četrtek: Bravo – CB24 Tabor, Koper – Domžale (20.15). Vrstni red: Olimpija 73, Celje 58, Maribor 57, Koper 50, Domžale in Mura po 46, Radomlje 35, Bravo 34, Gorica 24, Tabor 22.

»Verjemite mi, tekma bo za užitek, oboji smo svoje cilje že izpolnili in smo samozavestni. Ko si sproščen, je lahko igrati,« dobro ve, kako na igralno podobo vpliva neobremenjenost. Za napadalca je to kot balzam. Za Posavca iz Brestanice še toliko bolj, saj je že marsikdo obupal nad njim. Mednje prav gotovo ne sodi trener Oliver Bogatinov. »Njegova moč je zaupanje. In če ti zaupajo tudi drugi, je vse lažje,« je prepričan posebnež med Slovenci. »Če se ne motim, sem edini moški v Sloveniji z imenom Ester. Velikokrat so me zamenjali za žensko. Zakaj so starši izbrali Ester? Mislim, da je takrat izšla pesem skupine Mi2 Moja teta Estera,« je razkril sloki napadalec.