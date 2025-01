Kdo bo letošnji, 94. španski nogometni prvak? Bo to po sezoni 2020/21 in še dvanajstič v zgodovini Atletico Madrid? Na razpredelnici sicer vodi Real Madrid (43 točk), ima dve točki več, a tudi več odigrano tekmo (19) od madridskega tekmeca, v zadnjem času opešana Barcelona je tretja z 38 točkami. Atleti, priljubljeni žimničarji, vzmetničarji (los colchoneros), tudi Indijanci (Indios) so se konec preteklega tedna z zmago nad Marbello uvrstili v osmino finala španskega pokalnega tekmovanja, to je bila njihova 13. zaporedna zmaga v vseh tekmovanjih. »Večni« trener Atletica Diego Simeone, vodi ga...