Norveški skakalni as posebej za Slovenske novice: Vesel, da ima na vrhu zaletišča Anžeta

Na norveški turneji, ki se bo s kvalifikacijami danes začela v Oslu, bodo oči domačih ljubiteljev smučarskih skokov najbolj uprte v Halvorja Egnerja Graneruda. Vodilni v seštevku za svetovni pokal bo storil vse, da si čim prej zagotovi svoj drugi veliki kristalni globus po sezoni 2020/21. Med nedavnim nordijskim SP v Planici, na katerem se mu na posamičnih tekmah ni izšlo po željah, si je 26-letni član kluba iz Askerja pri Oslu vzel čas tudi za Slovenske novice.

Kako vam je bilo všeč v Planici?

»Obožujem jo, čeprav ni moje najbolj priljubljeno prizorišče v svetovnem pokalu. To je namreč Engelberg. A takoj za tem švicarskim mestecem je zame že Kranjska Gora, kjer mi je prav tako zelo lepo.«

Na nordijskem SP se vam sicer na posamičnih tekmah ni izšlo po željah. Menda ste preizkušnjo na srednji skakalnici označili za parodijo?

»Sprva sem jo res videl tako, a že po prespani noči, ko sem pogledal širše in nisem videl le sebe, se je moje mnenje spremenilo. Tekma zagotovo ni bila parodija, sam pa sem imel v obeh serijah res smolo z vetrom, zaradi česar nisem mogel izvleči dosti več, kot sem. To me je seveda jezilo. A za večino tekmovalcev na štartnem seznamu so bile razmere kar poštene.«

V slovenskem taboru so bili takrat še precej jezni?

»Lahko si predstavljam, kajti Anže Lanišek in Timi Zajc sta bila na treningih verjetno najboljša skakalca. A včasih je pač tako v našem športu. No, Timiju so se potem vsi dejavniki pokrili na veliki napravi.«

Kako se razumete s slovenskimi skakalci?

»Zelo dobro, še posebno z Anžetom, s katerim sva vrstnika. Če sem natančen, je on le nekaj več kot mesec dni starejši od mene. Vesel sem, da ga imam v tej sezoni, ko med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu ni nobenega drugega Norvežana, med tekmami na vrhu zaletišča blizu sebe, saj imam tako nekoga, s katerim lahko pred skokom izmenjam kakšno besedo.«

V Oslu 11 Slovencev V današnjih kvalifikacijah v Oslu bodo v moški konkurenci (17.00) pod slovensko zastavo skakali Žiga Jelar, Lovro Kos, Anže Lanišek, Rok Masle, Domen Prevc in Timi Zajc, v ženski (20.00) pa Ema Klinec, Katra Komar, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič.

Ste imeli v otroštvu koga, po katerem ste se zgledovali?

»V skokih je bil moj prvi in največji vzornik Tom Hilde, ki je skakal za isti klub kot jaz. Poleg tega prihaja iz pravzaprav istega kraja, obiskovala sva tudi isto šolo. Pozneje so me navduševali in navdihovali tudi drugi skakalci, med njimi še zlasti Kamil Stoch, čigar slog skakanja mi je res zelo všeč, kot tudi od Rjojuja Kobajašija.«

Ni skrivnost, da ste tudi velik ljubitelj nogometa.

»Navijam za Arsenal in njegovega 'kapetana fantastičnega' Martina Ødegaarda. Poleg tega še posebej pozorno spremljam tudi Sandra Bergeja, ki zdaj igra za Sheffield United, odraščal pa je nedaleč stran od mene. Spomnim se ga še iz otroštva. Ko sem imel enajst let, jih je on štel deset, pa je bil že takrat neverjetno dober. Med tujimi nogometaši pa sem oboževal Zinedina Zidana.«