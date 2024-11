Nikomur se mu ni treba več dokazovati

Čeprav je moral sloviti ameriški boksar Mike Tyson predvčerajšnjim v Arlingtonu po točkah s 73:79, 72:80 in 73:79 priznati premoč spletnemu zvezdniku in vse boljšemu borcu Jaku Paulu, se je počutil kot zmagovalec.

»To je eden od tistih položajev, v katerem se znajdeš, ko izgubiš, pa vendarle zmagaš. Hvaležen sem za petkov večer in ne obžalujem, da sem se še enkrat povzpel v ring,« je poudaril železni Mike in zaupal, da je junija skoraj umrl. »Izgubil sem domala polovico krvi, v bolnišnici sem dobil osem transfuzij. Moral sem se boriti, da sem ozdravel za dvoboj, kar pomeni, da sem v resnici zmagal. Da so otroci videli, kako sem na nabito polnem stadionu odboksal vseh osem rund z nadarjenim borcem, ki je polovico mlajši od mene, je izkušnja, ki je noben mož nima pravice zahtevati,« je pribil legendarni Američan.

Tysonova karizma še ni zbledela

V obračunu »sedanjosti s preteklostjo«, kot ga je poimenoval nekdanji hrvaški as Željko Mavrović, se je poznala razlika v starosti. Nekdanji šampion kraljevske kategorije je sicer dvoboj odprl silovito in s posameznimi udarci spomnil na svoje zlate čase. A nato je 58-letnemu veteranu iz Brooklyna pošla sapa in tekmecu ni več nudil pravega odpora. Kar 31 let mlajši Paul je prevzel pobudo in zagospodaril med vrvmi. »Najzlobnejši mož na planetu«, ki si že 28 let lasti rekord najmlajšega profesionalnega svetovnega prvaka med težkokategorniki (pri nekaj več kot 20 letih), je bil v drugi polovici obračuna le še bleda senca samega sebe. Tistega borca, ki je nekoč sejal strah in trepet v ringih in tudi zunaj njih.

A njegova karizma v vseh teh letih ni zbledela. To je jasno pokazal tudi zmagovalec, ki se je začel malo pred koncem klanjati Tysonu, po dvoboju pa ga je prisrčno objel. »Mike je največji vseh časov. Bilo mi je v čast boksati s teboj,« se je tekmecu priklonil 27-letni »zlati petelin« iz Clevelanda, medtem ko sloviti rojak zaradi poraza ni bil razočaran. Prav nasprotno. »Zelo sem zadovoljen in prav nič presenečen. Nikomur se mi ni treba dokazovati,« je večkrat ponovil Tyson, ki je za dvoboj prejel 20 milijonov dolarjev, Paul pa dvakrat toliko.