Nika kot angel poletela do rekorda in zmage

Pri družini Prevc je Engelberg zapisan s prav posebnimi črkami. Nič čudnega, ko pa so se skakalni asi iz Dolenje vasi v Selški dolini na tem prizorišču v osrčju Švice veselili že številnih uspehov v svetovnem pokalu.

Peter Prevc, ki je bil tokrat pod »goro angelov« v vlogi svetovalca slovenske reprezentance, je tam leta 2015 v svojo korist odločil obe tekmi, prvo pred svojim najmlajšim bratom Domnom Prevcem. Ta je nato leto pozneje na največji švicarski napravi prav tako poletel do odmevne zmage, in to z novim rekordom skakalnice (144 m), ki velja še danes.

V podobnem slogu je s konkurenco predvčerajšnjim opravila tudi Nika Prevc – z doslej najdaljšim ženskim skokom (140 m) pod goro Titlis. Najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid, ki vodi v seštevku svetovnega pokala, je ugnala kar za 10,9 točke in svoj zaostanek za nosilko rumene majice zmanjšala na 131 točk. »V Engelbergu se zelo dobro počutim, tukajšnje vzdušje mi je zelo všeč,« je povedala 19-letna članica kranjskega Triglava, ki je že pred odhodom v Švico zaupala, da ji je to prizorišče zelo priraslo k srcu tudi zaradi lanskega krstnega podviga med elito in lepe okolice.

Nika Prevc je v Engelbergu ponovila lanski podvig in se razveselila novega angela. FOTO: Weltcup Engelberg

Zmage, že druge v sezoni in skupno devete v svetovnem pokalu, je bila toliko bolj vesela zaradi svojega prvega rekorda skakalnice, ki ga je izboljšala za en meter (Kanadčanko Alexandrio Loutitt je lani odneslo 139 metrov daleč – op. p.). »To je lep dosežek. Upam, da bom v nedeljo ponovila dobre skoke,« si je zaželela branilka velikega kristalnega globusa. Toda želja se ji ni uresničila, saj so bili švicarski prireditelji včeraj zaradi (pre)močnega sneženja in vetra prisiljeni tekmo odpovedati.

Dobro pripravljenost je pred turnejo dveh večerov (31. t. m. v Garmisch-Partenkirchnu in 1. januarja v Oberstdorfu), na kateri bo lovoriko branila Prevčeva, potrdila šestouvrščena Ema Klinec (»Uživam, in to si želim še naprej.«), samozavest pa si je v Engelbergu okrepila tudi Taja Bodlaj. Z 22. mestom je namreč mladinska olimpijska prvakinja iz Gangvona 2024 dosegla svojo najboljšo uvrstitev v sezoni. Brez želenih točk pa sta se v domovino vrnili Katra Komar in Ajda Košnjek.

»Čestitke Niki, Emi in Taji. Zelo sem vesel, ker gre v pravo smer,« je bil zadovoljen glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš, ki bo imel s Prevčevo in Klinčevo na prvem vrhuncu predolimpijske zime 2024/25 dve vroči kandidatki za najvišje uvrstitve.

Velika premoč Avstrijcev

Najboljši skakalci so imeli pod goro Titlis nekoliko več sreče sreče z vremenom, saj so se pomerili na dveh tekmah, čeprav je bila druga zaradi snežink, ki so upočasnile zaletno smučino, na trenutke na meji regularnosti. V zahtevnih razmerah so se najbolje znašli Avstrijci, ki so se v soboto veselili dvojne zmage (1. Jan Hörl, 2. Daniel Tschofenig), včeraj pa celo trojne (1. Tschofenig, 2. Hörl, 3. Stefan Kraft).

Timi Zajc je v močnem sneženju poletel do desetega mesta. FOTO: Geir Olsen/Reuters

Slovenski »orli« so pod vodstvom Mirana Zupančiča, pomočnika tokrat odsotnega selektorja Roberta Hrgote, z mešanimi občutki zapuščali zadnjo postajo pred novoletno turnejo, za katero bodo že po tradiciji zeleno luč s kvalifikacijami 28. t. m. prižgali v Oberstdorfu. Anže Lanišek (6. in 23.) in Timi Zajc (28. in 10.) sta vnovič pokazala, da sta tačas naša najbolje pripravljena skakalca, ki sta lahko ob dobrem dnevu blizu vrha. Po daljšem času se je v finale prebil Lovro Kos (45. in 22.), praznih rok pa sta v Engelbergu ostala Domen Prevc in Žiga Jelar.

V Švici se je končal tudi izjemen niz rahlo obolelega nemškega nosilca rumene majice Piusa Paschkeja, ki je z desetim in 18. mestom vpisal svoji doslej najslabši uvrstitvi v sezoni.