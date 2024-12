Nigerijskemu tekmecu posodil svoj lopar, da je lahko odigral dvoboj proti njemu (FOTO)

Da šport pogosto niso samo zmage, medalje, pokali, slava in nenazadnje denar, je pred dnevi pokazal mladi slovenski namiznoteniški reprezentant, igralec prvoligaške ekipe NTK Savinja iz Luč, 18-letni Brin Vovk Petrovski.

Nanj so lahko upravičeno ponosni najprej njegovi najbližji, vodstvo kluba, soigralci, slovenska namiznoteniška organizacija, Luče, Savinjska dolina in tudi vsa Slovenija. Njegovo dejanje za nekatere sicer ni ne vem kaj, a mnogi tisti, ki cenijo fari play v športu bodo gotovo pritrdili, da gre za zavidanja vredno potezo, ki ni ostala neopažena niti v mednarodnih namiznoteniških krogih. Bilo je pred dnevi, ko je Brin, skupaj s klubskim in reprezentančnim kolegom, nastopil na mednarodnem namiznoteniškem turnirju v italijanskem Lignano Sabbiadoru.

FOTO: Arhiv Ntk Savinja in osebni arhiv

»To je za nas fair play – športna poteza leta. Naša igralca Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik sta bila v Lignanu, kjer sta uspešno nastopila na WTT Youth Contender tekmovanju. Brina je sprva čakal dvoboj proti Abdulahi Afolabiju iz Nigerije. Nasprotniku so sodniki na licu mesta zaradi neustreznosti loparja zavrnili nastop. Ker Nigerijec s seboj ni imel rezervnega loparja, tekme ne bi mogel odigrati in bi posledično Brin zmagal brez borbe.⁣ V izjemno lepi športni potezi je Brin nasprotniku posodil svoj rezervni lopar, nato pa se za mizo seveda potrudil po svojih najboljših močeh in tekmo dobil s 3:0. Kapo dol Brin! Nadvse ponosni smo na dejstvo, da naši igralci v športu vidijo tudi nekaj več kot samo zmago ali poraz«, nam je ob tej lepi gesti mladega fanta, povedal predsednik NTK Savinja Patrik Rosc.⁣

